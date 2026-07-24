動漫節｜cosplayer：今年頗多「低炒」情況　穿安全褲等防範

動漫節2026今日（24日）開幕，一如既往地有大批cosplayer（角色扮演者）裝扮成不同動漫角色，吸引不少人拍攝。有cosplayer指，今年出現頗多「低炒」的情況，認為部分攝影人士不夠專業；為了保護自己，每次也早有準備，會穿着安全褲等防護裝備。



第27屆動漫節7月24日開鑼，氣氛熾熱。（梁鵬威攝）

有cosplayer指拍攝時會避免蹲下姿勢

裝扮成《新世紀福音戰士》角色綾波麗的cosplayer「碌柚葉」表示，今年出現頗多拍攝人士「低炒」情況，認為部分人可能未夠專業，不過也有拍攝者純粹基於個人審美，認為低角度能呈現更強烈的視覺張力。

「碌柚葉」表示，為了保護自己，每次也早有準備，會穿着安全褲等防護裝備，拍攝時亦會避免蹲下的姿勢，並且在拍攝過程中，會主動與鏡頭保持一定距離，確保不會因角度問題造成尷尬。

裝扮成《新世紀福音戰士》角色綾波麗的cosplayer「碌柚葉」表示，會穿着安全褲等防護裝備。（何姿瑩攝）

有cosplayer 「甜辣風」輕裝上陣

另一cosplayer李小姐今日「輕裝上陣」，設計了一個漆皮、類似機車女孩的裝扮。她現時正在推銷寫真，而這個造型是寫真內其中一個主題，所以今日便選擇了這個造型。她表示，很喜歡這種「甜辣風」造型，有車模的感覺。

她在未來數天會繼續到動漫節，屆時會扮成《戀上換裝娃娃》角色喜多川海夢。她指，這些造型可能要提早三個小時預備，因為要弄好假髮和化妝等。

男生花6000元打造普魯士禁衛軍軍服

張先生則打扮成拿破崙戰爭時的普魯士禁衛軍。他本身是歷史迷，很喜歡那支軍團的堅毅，所以便特意穿了這套裝扮。連同帽子及褲，整套裝扮大概花費6,000元。他表示，衣服質料一開始不太好，所以用了很多時間去搜尋資料，再找人幫忙修正，單是衣服便花費了2,500元。

張先生打扮成拿破崙戰爭時的普魯士禁衛軍。（洪戩昊攝）