上半年外遊港人發生車禍及致命意外等148宗　入境處：按年升三成

在7月16日至7月20日期間，發生兩宗港人在日本北海道自駕遊的車禍，其中一名53歲香港女遊客車禍中不治。入境處表示，今年上半年涉及港人在中國內地以外地方遇上交通意外、受傷住院或死亡的個案，共有148宗，較去年同期上升近三成。入境處今日在機場派發宣傳單張，提醒市民外遊注意事項。



入境處今日在機場宣傳，，提醒市民外遊注意事項。（蘇俊希攝）

入境處今日在機場宣傳，，提醒市民外遊注意事項。（蘇俊希攝）

總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛指出近期都留意到接連發生港人在外遇事，出現傷亡的情況。（蘇俊希攝）

上升收到約2500宗求助個案 830宗涉及中東地區局勢

總入境事務主任（國際協作）蔡宇飛提到入境處協助在外香港居民小組在今年上半年，共收到約2,500宗求助個案，除了約830宗與今年3月中東地區局勢發展相關的個案外，餘下約1,670宗個案當中，約一半屬於遺失旅行證件類別。

他表示，涉及港人在海外國家遇上交通意外、受傷住院或死亡的個案，在今年上半年共有148宗，較2025年同期上升近三成。他指出近期都留意到接連發生港人在外遇事，出現傷亡的情況，情況令人關注。

被問到北海道車禍的情況，蔡表示收到求助後，已即時聯繫外交部駐港特派員公署和中國駐札幌領事館跟進個案，為家屬加快辦理相關的關係證物，方便跟進之後的後續，同時也聯繫了總領事館為家屬在當地提供協助。

入境處今日在機場宣傳，提醒市民外遊注意事項。（蘇俊希攝）

入境處今日在機場宣傳 提醒應購買自駕遊相關保險

入境處今日在機場派發宣傳單張，提醒市民注意事項。蔡宇飛指出，港人應購買自駕遊相關的保險，留意當地交通情況，避免發生交通意外或觸犯當地法例。如不幸遇上事故，可透過電話、入境處流動應用程式及WhatsApp等聯絡「協助在外香港居民小組」 。

陳女士就表示港人應預先熟習地圖才駕駛。（蘇俊希攝）

外遊市民：有一定駕駛年資才考慮自駕遊 最重要穩陣啲

有市民表示，出外自駕遊，最重要小心及減慢車速。馮先生表示平時出外旅行都會自駕遊，他表示最重要「慢啲，穩陣啲」。他提到北海道車禍沒有減輕他在外自駕遊的興致，「去到邊都係大部分自己揸，揸車方便好多，想去邊度都得。」他又覺得港人應該在香港有一定的駕駛年資才考慮自駕遊。

另一外遊市民簡先生表示，最緊要安全，始終港人不熟悉當地的規例，他平時都會盡量在自己熟悉的地方才會自駕遊，例如日本。而出發外遊的陳女士就表示，港人應預先熟習地圖才駕駛，要有基本概念，但她坦言明白不是每個司機都能做到。