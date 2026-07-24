紅霞風球｜華航宣布取消明日4班香港往返高雄及台北航班

【熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／國泰／航班取消】熱帶氣旋「紅霞」正逼近廣東沿岸，天文台今晚（24日）8時40分發出一號風球，並考慮在明日下午改發3號風球。繼多間航空公司宣布可能會調整或取消航班後，華航晚上表示，分別取消共4班明日（25日）由香港往返高雄及台北的航班。



華航宣布，共取消4班明日（25日）由香港往來高雄及台北的航班。（FB@中華航空）

華航集團宣佈，受到熱帶氣旋紅霞的影響，香港往返高雄及台北航班變動資訊如下：

• 7月25日香港往返高雄2班取消

香港 → 高雄 CI936 20:40 / 22:10

高雄 → 香港 CI935 18:00 / 19:40



7月25日香港往返台北2班取消

香港 → 台北 CI924 21:15/ 23:10

台北 → 香港 CI923 18:15 / 20:10



強烈熱帶風暴紅霞7月24日晚上9時集結在香港之東南偏東約710公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

天文台表示，紅霞較大機會在星期日（26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在明晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性，即可能會發出8號風球。