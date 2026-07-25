颱風紅霞｜8號風球搵食指南 麥當勞/KFC如常 Keeta/foodpanda暫停

【三號強風信號／熱帶氣旋／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨／一號風球／三號風球／外賣／Foodpanda／Keeta】「紅霞」（Noul，朝鮮提供名稱）逼近廣東沿岸，天文台會在今晚（25日）10時10分改發8號風球。周六及周日正是市民與家人朋友聚會的日子，究竟在8號或以上風球懸掛期間，還有什麼餐廳或外賣平台維持服務？下文將提供飲食指南。



颱風紅霞7月25日14時集結在香港之東南偏東約290公里，中心附近最高持續風速每小時140公里。（天文台圖片）

熱帶氣旋紅霞（颱風級）7月25日香港時間早上的衛星雲圖示，顯示風眼逐漸清晰。（Tropical Tidbits圖片）

當天文台發出8號或以上風球，Foodpanda將會即時暫停送遞服務。（資料圖片）

當天文台發出8號或以上風球，Keeta即時暫停營運。（資料圖片）

紅霞風球｜搵食指南 Foodpanda及Keeta暫停送遞服務

根據過往Foodpanda及Keeta的措施，當天文台發出8號或以上風球，將會即時暫停送遞服務，以保障送遞員安全，直至天文台改發3號或以下風球，才逐步恢復服務。

當天文台發出8號或以上風球，麥當勞外賣送遞服務「麥麥送」將會暫停。（資料圖片）

紅霞風球｜搵食指南 麥當勞部份門市維持運作

根據過往麥當勞的營運，當天文台發出8號或以上風球，外賣送遞服務「麥麥送」將會暫停，至於部份門市則維持照常運作。

當天文台發出8號或以上風球，肯德基送遞服務將會暫停。(KFC Facebook圖片）

紅霞風球｜搵食指南 肯德基部份門市維持運作

根據過往肯德基的營運，當天文台發出8號或以上風球，肯德基外賣送遞服務將會暫停，至於部份門市則維持照常運作。

Pizza Hut在9號及10號風球關店。（Pizza Hut Hong Kong & Macao FB圖片）

紅霞風球｜搵食指南 Pizza Hut在9號及10號風球關店

根據過往Pizza Hut的營運，8號風球懸掛期間，部份門市繼續提供餐飲服務，當天文台改發9號或10號風球，才會關店暫停營業。至於外賣送遞服務在8號或以上風球期間暫停。

譚仔三哥米線部份暫停營業的分店，將於天文台改發3號風球後兩小時內恢復營業。（譚仔三哥米線圖片）

紅霞風球｜搵食指南 譚仔三哥米線部份分店8號風球停業

根據過往譚仔三哥米線的營運，在8號風球懸掛期間，大部份門店維持營業。另外部份暫停營業的分店，將於天文台改發3號風球後兩小時內恢復營業。

大家樂大部份門店維持營業。（資料圖片）

紅霞風球｜搵食指南 大家樂部份門店如常營業

根據過往大家樂的營運，在8號風球生效期間，大部份門店維持營業。

太興大部份門店維持營業。（形點官網圖片）

紅霞風球｜搵食指南 太興部份門店如常營業

根據過往太興集團的營運，在8號風球生效期間，太興大部份門店維持營業。

吉野家大部份門店維持營業。（資料圖片）

紅霞風球｜搵食指南 吉野家部份門店如常營業

根據過往吉野家的營運，在8號風球生效期間，大部份門店維持營業。