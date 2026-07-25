颱風紅霞｜廣西團遊港撞正打風　導遊指如天氣太差改室內活動

【三號強風信號／移動路徑／紅霞／打風／天文台／HKO／明天的天氣／暴雨】颱風紅霞（Noul）正逼近香港，3號強風信號現正生效，天文台評估今晚9時至午夜12時改發更高信號。



西九龍高鐵站早前預告多個班次取消，今日下午約3時半，站內未見有混亂，不少人趕乘高鐵北上。陳先生一家五口趁暑假回紹興，再到其他省市遊玩，他指並不擔心「紅霞」會影響行程。另有廣西團來港三天，原定會到迪士尼等傳統景點，導遊指，如天氣惡劣，會改室內活動或自由行。



三號風球期間，不少港人經高鐵北上。（吳美松攝）

三號風球生效期間，記者下午約3時半到西九龍高鐵站視察，現場不少港人及遊客北上，亦有人趕上車，但人流不算多。

有台灣旅行團經香港到湖南旅遊，導遊指沒有擔心會受「紅霞」影響。（吳美松攝）

高鐵班次未受影響 港人北上行程繼續

有台灣旅行團經香港到湖南旅遊，導遊指沒有擔心會受「紅霞」影響。陳先生則一家五口趁暑假期回紹興，被問到為何會繼續行程，陳太太指因「一早買咗車飛」，得知車次沒有取消便放心繼續行程。陳先生指會先到紹興鄉下，再到其他省市遊玩，因此並不受風球影響。

陳先生指會先到紹興鄉下，再到其他省市遊玩，因此並不受風球影響。（吳美松攝）

廣西團訪港 導遊：如天氣惡劣 改室內行程

同一時間亦有不少旅客抵港，導遊程小姐今日剛從廣西帶團來港，全團共30人，會在港留三天，行程包括在香港迪士尼樂園遊玩一天、以及到星光大道和金紫荊廣場等景點。

她說暫沒收到風球及高鐵暫停消息，如天氣狀況變得惡劣，便會改為新行程，主要活動會在室內進行，或安排團員自由行。至於有何室內活動，她未有明言。

隨旅行團來港的李小姐表示想來動漫展，如果因風球而無法參與，亦不感到可惜，「下次再來」。

內地客專程到動漫節

隨團的李小姐則以一身動漫人物裝束示人，她表示，來港三日行程中，將會安排時間專程參與動漫節，如果因風球而無法參與，亦不感到可惜，「下次再來」。