颱風紅霞｜廣東：全省迅速進入臨戰狀態　立足最不利情況做好部署

颱風「紅霞」將於今日（25日）晚上或明天（26日）凌晨登陸廣東沿海。國家防總決定於25日下午4時針對廣東的防汛防颱風應急響應提升至三級，並同步針對江西、湖南啟動防汛四級應急響應。



內媒「南方+」報道，廣東省委書記黃坤明今日上午在省委應急指揮中心主持召開視像會議，表示全省各地區各有關部門要迅速進入臨戰狀態，在國家防總工作組指導幫助下，立足最不利情況，周密細緻做好各項防禦部署，抓住颱風登陸前的時間窗口，抓緊查漏補缺、加固紮牢防線，最大程度減少災害損失，切實把為民造福的政績觀體現在打贏颱風防禦硬仗的實績實效上。



颱風「紅霞」將於今日（25日）晚上或明天（26日）凌晨登陸廣東沿海。（中央氣象台）

黃坤明表示，要加密監測預報預警，確保避險提示第一時間傳遞到村、到戶、到人，為人員轉移、隱患排查爭取前置時間，牢牢守住防災減災第一道防線。

要堅決果斷徹底做好人員轉移安置工作，按照「主動避讓、提前避讓、預防避讓」原則，重點對海上平台、沿海島嶼、低窪易澇區、山洪災害風險區、削坡建房等地質災害隱患點開展拉網式複查，確保應轉盡轉、應轉早轉、應轉快轉，不漏一戶、不落一人。

要從嚴做好海上岸上管控，堅決落實防颱風「六個百分百」措施，逐船核查回港避風情況，加強港內船隻安全管理，強化防碰撞、防走錨等措施落實，抓好海洋牧場、濱海景區、海上遊樂項目等的安全管控，確保風險防範到位。

要全方位做好陸上防禦，突出防範強降雨可能引發的山洪、地質災害和城鄉內澇，科學做好水利工程聯調聯控，加強對水庫、山塘、堤壩的巡查值守，緊盯建築工棚、塔吊、廣告牌、腳手架、行道樹、臨時構築物等做好防風加固，聚焦涵洞隧道、地下空間、下沉式立交橋等易澇點位做好監控警示、提前預置排澇力量，加大對高邊坡、山區道路等部位的監測排查力度，全面消除風險隱患。

要統籌做好應急搶險救援準備，強化人員、設備、物資等力量預置，備足巡查搶護專業力量，前瞻做好航班備降的應急預案和臨機調度，做足應對突發情況的全面準備，努力將颱風影響降到最低。

要緊密協同港澳和福建強化聯防聯控，實現氣象水文信息實時共享、災害態勢聯合會商，共同做好毗鄰區域風雨潮防範和船隻管理工作，有效開展應急救援聯動協作，合力做好突發險情應對處置。

「紅霞」中心的眼壁逐漸建立。（中國天氣@微博）