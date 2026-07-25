動漫節｜Cosplay 專區移師5樓門票加價　Coser呻入場貴、燈光差

第27屆動漫節進入第二天，在颱風紅霞逼近本港之際，人流依然絡繹不絕，今屆大會首次擴展場地至5樓Hall 5 ，並將「CosParadise」移師到這一區，供cosplayer（角色扮演者）交流和攝影師拍照，Coser和攝影師的通行證費用，今年加價至50元和220元，增幅10%。有Coser嘆門票加價貴，一連五日捧場成本增，又指燈光安排不理想，若日後門票再調整，未必會再來。



Andrew 與Kyou分別飾演虎杖悠仁和蕾潔。(朱子熙攝)

Coser嘆一連五日入場 合計由100元變250元

扮演《咒術迴戰》中虎杖悠仁的 Andrew 表示，在動漫節角色扮演三年，今年以一個月時間準備，花費六至七百元在服裝和妝容上，假髮則有朋友為他訂製。

近年大會劃出Cosplay區並收費，今年費用加價10%，飾演《鏈鋸人》蕾潔的Kyou認為，Coser入場門票昂貴，「之前（五日）全嚟嘅話其實一百蚊就夠，但係今年嘅話竟然要二百五十蚊」，若然日後繼續加價，會考慮未必再訪。

同行Andrew認為，場地燈光有待改善，「個燈光係由頭頂打落嚟，會照出人臉上面嘅缺陷，如果喺手機上面（影相）嘅話化左妝會好似無化咁」。

「耳機」稱若cosplay區未門票再加價，未必再到訪動漫節。(朱子熙攝)

稱燈光色調偏黃 攝影師自備燈架被勸阻

飾演 Vtuber （虛擬影片創作者）Gura，化名「耳機」的Coser 指，為服裝準備了三至四個月，合共花費約2000至3000元。她認為，場地燈光欠佳，色調偏黃，但攝影師帶較大燈架，卻被工作人員勸止，難以拍攝好照片。

今年攝影師入場收費加價20元至220元。（朱子熙攝）

Miu指未來傾向參與更多內地動漫展。（朱子熙攝）

稱內地動漫節限制少、質素高

餘演《一拳超人》中角色龍卷的的Miu指，入場意欲正逐步減少，「始終呢個場地唔係特別大」，傾向選擇參與更多內地的動漫展，「（參與者）所有嘅器材同埋裝備都中非常之完美，質素非常高」，又指本港場地有不少服裝限制，相反內地動漫節則未見有。

有Coser和朋友在Hall 5玩陀螺，（朱子熙攝）