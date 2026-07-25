動漫節2026 ACGHK會展直擊｜動漫節已經正式開幕，今年無論是主場區Hall 1、同人區Hall 3，以及新追加專為Cosplay Paradise而設的Hall 5，全部都迫爆人，氣氛非常良好。

馬上為大家送上一些Day 1 的Cosplay同好相片，希望能將會場的氣氛帶給各位；再教你如何用優惠價折上折買飛入場！

動漫節2026 Hall 5 CosParadise Day 1 現場直擊（鍾世傑 攝）

動漫節2026 Hall 5 CosParadise Day 1 現場直擊（鍾世傑 攝）

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動漫節2026 Hall 5 CosParadise Day 1 現場直擊（鍾世傑 攝）

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使用限期：即日到7月31日

*每個 PayMe 戶口最多享用2次

ACGHK全票價錢：$50

長者/傷健人士：12pm經1B通道進場,長者需出示樂悠咭,每位長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家$45入場

小童全票：$25

*3-11歲(2歲或以下免費) 必須由18歲或以上之持票人士陪同(最多2位)

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家$20入場

CP創天同人祭空間更大｜行得更爽

將Cosplay影相區移師到Hall 5後，Hall 3 的CP創天同人祭空間感覺更加廣，雖然依舊人生人海，但行人通道不會再密到抖不過氣，攤主亦有一定空間跟同好交流，皆大歡喜。

Hinako@Monochrome｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區（CN28）（鍾世傑 攝）

770｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區（CN27）（鍾世傑 攝）

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Hina x MiRA｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區（CJ27）（鍾世傑 攝）

Zoe So 蘇小小｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區 CN40（鍾世傑 攝）

古喵和貝拉｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區（CJ32）（鍾世傑 攝）

天羽きな｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區（CK34）（鍾世傑 攝）

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Luffy Lam@ReKiss｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區 CK29（鍾世傑 攝）

Silver｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區（CM31）（鍾世傑 攝）

MAHO＠乙女新夢｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區（CL40）（鍾世傑 攝）

小琪 Aki ｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區(CM35)（鍾世傑 攝）

幽夜小姐與安琪｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區 CK32（鍾世傑 攝）

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なおみみNaomi｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區（CP29）（鍾世傑 攝）

Tio.chottocrazy｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區（CM38）（鍾世傑 攝）

飯飯｜Hall 3 CP同人祭Cosplayer 區 CN29（鍾世傑 攝）

香港動漫節2026｜詳情

香港動漫節2026詳情 日期 2026年7月24日至7月28日 時間 每日10am-9pm (7月28日晚上8時閉館) 地點 香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）

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香港動漫節2026｜平面圖

Hall 1參展商名單

動漫節2026｜Hall 1 及參展商名單

Hall 3參展商名單