動漫節2026 ACGHK｜首日CosParadise ＋ CP同人區Cosplay攤位直擊
動漫節2026 ACGHK會展直擊｜動漫節已經正式開幕，今年無論是主場區Hall 1、同人區Hall 3，以及新追加專為Cosplay Paradise而設的Hall 5，全部都迫爆人，氣氛非常良好。
馬上為大家送上一些Day 1 的Cosplay同好相片，希望能將會場的氣氛帶給各位；再教你如何用優惠價折上折買飛入場！
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使用限期：即日到7月31日
*每個 PayMe 戶口最多享用2次
ACGHK全票價錢：$50
長者/傷健人士：12pm經1B通道進場,長者需出示樂悠咭,每位長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同
可進場館：Hall 1,3,5
01空間👉🏻獨家$45入場
小童全票：$25
*3-11歲(2歲或以下免費) 必須由18歲或以上之持票人士陪同(最多2位)
可進場館：Hall 1,3,5
01空間👉🏻獨家$20入場
CP創天同人祭空間更大｜行得更爽
將Cosplay影相區移師到Hall 5後，Hall 3 的CP創天同人祭空間感覺更加廣，雖然依舊人生人海，但行人通道不會再密到抖不過氣，攤主亦有一定空間跟同好交流，皆大歡喜。
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香港動漫節2026｜詳情
日期
2026年7月24日至7月28日
時間
每日10am-9pm (7月28日晚上8時閉館)
地點
香港灣仔博覽道一號（香港會議展覽中心）
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