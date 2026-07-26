紅霞颱風｜9號風球改掛8號風球　動漫節開唔開？惡劣天氣安排一覽

動漫節2026｜第27屆香港動漫電玩節今日（26日）原本來到第三日，但今年動漫節遇上強颱風「紅霞」急速增強來襲，天文台今日凌晨1時10分改掛9號風球，到今早7時10分改發8號風球。到底8號風球或以上動漫節開唔開？香港動漫電玩節2026 惡劣天氣下的特別安排一文看清。



動漫節2026於7月24日開鑼，排頭位的葉先生入場時按傳統做經典動作「反智轉身」。（資料圖片/梁鵬威攝）

今年香港動漫電玩節2026於7月24日至28日於會展舉行。（資料圖片/湯致遠攝）

8號風球或以上熱帶氣旋警告信號下的動漫節2026特別安排

展覽開放前：

．7月24日至7月28日，如天文台在早上 8 時正前發出八號或以上熱帶氣旋警告信號，展覽會將暫時關閉，直至天文台改發較低信號後兩小時重開。

．7月24日至7月27日，如天文台在下午 2 時前除下或改發三號或以下熱帶氣旋警告信號，展覽會將於改發信號後兩小時重開。

．7月24日至7月27日，如天文台在下午 2 時後仍未除下或改發三號或以下熱帶氣旋警告信號，展覽會將暫停一天。

．7月28日，如天文台在下午 1 時前除下或改發三號或以下熱帶氣旋警告信號，展覽會將於改發信號後兩小時重開，展覽重開後，將於晚上8時閉館。

．7月28日，如天文台在下午 1 時後仍未除下或改發三號或下以熱帶氣旋警告信號，展覽將會提早結束。



展覽會進行期間:

1. 如天文台發岀預警，將於展覽期間發出八號或以上熱帶氣旋警告信號，現場旅客售票處將停止運作，大會將停止觀眾進場，亦會作出廣播，宣佈展覽會即將關閉，並請在場的參觀人士盡快離開會場。

2. 如天文台在未發岀預警下，於展覽期間發出八號或以上熱帶氣旋警告信號， 現場旅客售票處將停止運作，大會將停止觀眾進場，亦會作出廣播，宣佈展覽會立即關閉，並請在場的參展商和參觀人士盡快離開會場。



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今年香港動漫電玩節2026於7月24日至28日於會展舉行。（資料圖片/湯致遠攝）

黑色暴雨警告或「極端情況」下動漫節2026特別安排

展覽會開放前 :

1. 於7月24日至7月28日，如天文台在早上 8 時正前發出黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將暫時關閉，直至天文台改發較低信號後兩小時重開。

2. 於7月24日至7月27日，如天文台在下午 2 時前除下黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將於改發信號後兩小時重開

3. 於7月24日至7月27日，如天文台在下午 2 時後仍未除下黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將暫停一天。

4. 於7月28日，如天文台在下午 1 時前除下黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將於改發信號後兩小時重開，展覽重開後，將於晚上8時閉館。

5. 於7月28日，如天文台在下午 1 時後仍未除下黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將提早結束。



展覽會進行期間:

1. 如天文台於展覽期間發出黑色暴雨警告信號或「極端情況」，展覽會將會繼續舉行，大會將立即廣播，通知在場的參展商和參觀人士可以留在會場內，直到黑色暴雨警告信號 /「極端情況」除下或展覽會開放時間完結為止。



今年香港動漫電玩節2026於7月24日至28日於會展舉行。（資料圖片/湯致遠攝）

未持有攝影師通行證者不能使用大型相機拍照

香港動漫電玩節由2024年起向Cosplay（角色扮演）攝影師及Cosplayer收費，今年兩款通行證將分別加價20元和5元至220元和50元，加幅為10%。

通行證將限量發售，攝影師入場證每日僅售600張，證件將容許攝影師在上午11時自由出入Hall3和Hall5。未持有通行證者將不能使用大型相機拍照。Cosplayer通行證則限售4,500張，同樣容許Cosplayer上午11時起自由出入Hall 3和Hall 5。

今年香港動漫電玩節2026於7月24日至28日於會展舉行。（資料圖片/湯致遠攝）

今年香港動漫電玩節2026於7月24日至28日於會展舉行。（資料圖片/湯致遠攝）

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今屆動漫節2026將撥出整個首次使用的Hall 5作CosParadise，場內設有登記處、更衣室、以及舞台作表演用途。場地可容納入場入數增加7,000人，至38,000人。

第二十七屆香港動漫電玩節門票詳情：

ACGHK 全票 $50

小童全票 $25

動漫節快線門票 $150

旅客全票 $80

小童旅客全票 $25

Hall 3 門票 $30

CosParadise 入場證 $220

Cosplayer 登記證 $5

