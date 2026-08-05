煤氣主席李家傑4個月內二度到哈薩克　探討可持續航空燃料發展

中華煤氣（Towngas）主席、賦生資本創始人李家傑近年投資新能源，他繼5月底隨特首李家超率領的商貿代表團訪問中亞哈薩克斯坦，於本月4日再次到訪哈薩克斯坦，並與該國總理別克捷諾夫 (Olzhas Bektenov) 會面。雙方就可再生能源項目的長遠合作前景深入交換意見，重點探討可持續航空燃料（SAF）業務發展，以及智慧能源與儲能技術的部署。



賦生資本創始人李家傑（左四）8月4日與賦生資本管理合伙人、EcoCeres聯席董事長陳英龍（左三）等再次到訪哈薩克斯坦。（賦生資本圖片)

賦生資本創始人李家傑（左）8月4日與哈薩克斯坦總理別克捷諾夫 (Olzhas Bektenov，右) 會面。（賦生資本圖片)

哈薩克政府機構協助在阿拉套市物色合適選址及合作夥伴

賦生資本表示，會後與阿拉套市（Alatau City）管理局、哈薩克斯坦能源部、農業部及交通部共同簽署合作備忘錄，旨在加強各方在可持續能源、可持續航空燃料生產，以及創新儲能技術部署等領域的合作。

根據合作備忘錄，哈薩克斯坦相關政府機構及阿拉套市管理局將協助賦生資本推進試點項目，包括物色合適的項目選址及合作夥伴，並支持可行性研究及相關審批流程。

賦生資本創始人李家傑表示，期望與哈薩克斯坦建立可持續且可擴展的合作框架，共同推動首個落戶阿拉套市的試點項目。（賦生資本圖片)

李家傑表示，期望與哈薩克斯坦建立可持續且可擴展的合作框架，共同推動首個落戶阿拉套市的試點項目。他表示，透過引入創新技術，賦生資本冀支持阿拉套市以至哈薩克斯坦的綠色轉型及可持續城市發展。

哈薩克斯坦總理別克捷諾夫表示，該國正持續推進綠色能源轉型，並視賦生資本為相關領域的重要合作夥伴。