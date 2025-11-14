李家傑旗下賦生資本孵化　獅子山芯面世　象徵自強不息香港精神

恒基地產（0012）聯席主席李家傑家族辦公室「賦生資本」孵化的賽昉科技，今日（14日）正式發布其自主研發的「獅子山芯」，並即將投入生產及交付。該晶片採用開源RISC-V（第五代精簡指令集）架構，成為全球首個以大規模應用於數據中心的RISC-V晶片。李家傑表示其技術可擺脫技術封鎖，為中國晶片自強增添香港力量。



恒基地產（0012）聯席主席李家傑（左五）表示「獅子山芯」的完成是香港一項重大里程碑。（劉兆儀攝）

「獅子山芯」象徵自強不息香港精神

李家傑指出，香港要保持領先地位，必須發展高科技與創新，而「獅子山芯」的完成是香港一項重大里程碑。他強調，今年半導體產業的「流片」成功率僅14%，從設計到投產過程困難重重，但「獅子山芯」的成功象徵著「自強不息」的香港精神。在全球科技競爭白熱化的背景下，中國正加速推動晶片自主化，此晶片的規模化商用將助力國家在技術領域實現自主可控。

港投公司為賽昉科技的投資方之一，其行政總裁陳家齊表示，「獅子山芯」的發布與交付反映產品已獲市場認可，並有客戶訂單支持，即將進入規模化量產階段。她進一步透露，截至2025年10月底，港投公司已投資超過150個項目，其中2家企業已在香港上市，另有10多家被投企業已申請在港上市。

此外，賦生資本透露，賽昉科技正考慮在香港上市，以善用本地資本環境。公司另一產品「港華芯」已出貨600萬片，應用於煤氣公司的智慧型燃氣錶，服務香港市民。