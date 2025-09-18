煤氣主席李家傑拜會國家能源局局長　探討發展能源新質生產力

香港中華煤氣﹙0003﹚主席李家傑率團拜會國家能源局局長王宏志。雙方就香港中華煤氣如何通過發展新質生產力更好融入國家能源發展大局，包括推動能源轉型、科技創新和綠色發展等議題進行了深入交流。

周一﹙15日﹚下午，他與煤氣執行董事暨首席投資總裁、怡斯萊（EcoCeres）聯合主席陳英龍，煤氣高級副總裁暨北京代表處首席代表谷靜等高級管理層代表，前往國家能源局拜會王宏志局長及科技司、新能源司、國際司主要負責人。

李家傑指，對國家能源局局長拔冗接待以及對香港中華煤氣能源業務給予的寶貴指導和大力支持表示誠摯感謝，隨後陳英龍介紹了香港中華煤氣內地業務的最新進展、成果以及發展計劃，並就助力國家雙碳戰略及能源轉型的探索尋求指導。

王宏志局長對李家傑博士一行的到訪表示歡迎，也對香港中華煤氣在能源科技創新、綠色低碳發展等方面取得的成績給予了肯定，並表示國家能源局將積極貫徹「一國兩制」方針、粵港澳大灣區發展規劃和相關政策，支持香港中華煤氣在發展能源新質生產力方面的探索和業務發展。香港中華煤氣發展規劃契合國家能源發展理念，未來雙方將加強溝通交流，共同為香港、內地能源綠色轉型作出貢獻。

香港中華煤氣補充，將繼續和國家能源局加強交流與合作，發揮港企特殊優勢，為國家實現雙碳目標貢獻力量。