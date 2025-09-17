施政報告2025｜賦生資本李家傑︰舉措可為創投行業創更有利環境

【施政報告2025/施政報告】行政長官李家超今日（17日）公布新一份施政報告，恒地﹙0012﹚聯席主席、 賦生資本創始人李家傑博士感謝香港特別行政區政府於2025年施政報告中，重申香港對推動金融、創新科技及綠色產業發展的堅定支持。

李家傑指，在特區政府的支持下，香港投資管理有限公司對促進科技發展尤其重視，早已透過耐心資本與香港本地創投行業建立長期合作關係，並協助賦生資本加速可持續能源項目的進展，包括由香港政府帶領與內地政府協商，協助旗下怡斯萊(EcoCeres)建設可持續航空燃料（SAF）產業鏈，涵蓋上游原料收集，廠房開設和規模化生產等，迎合全球對SAF末來需求，並為2030年香港國際機場出發航班須使用指定SAF比例作準備，帶領更綠色和可創新的未來。

賦生資本長期投入創科發展，對於政府致力將本港定位為科技開創及可持續發展的全球領導者感到鼓舞，相信有關舉措可為創投行業制造了更有利的環境，加速應對全球最迫切的問題。

李家傑續指，賦生資本將繼續積極把握機遇，支持具有變革性的企業，為香港成為創新、綠色能源及可持續投資的樞紐作出貢獻。