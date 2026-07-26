颱風紅霞成大殺手　大埔超級城外老榕樹倒下　居民「夾縫」中穿過

颱風「紅霞」襲港，帶來今年首個8號及9號風球，新界大埔及北區受其暴風圈吹襲，大埔有不少大樹被連根拔起吹倒，大埔超級城外老榕樹倒下，而區內部份地方的塌樹未及時清埋，居民要在橫臥的樹幹「夾縫」中穿過。大埔區議員羅曉楓及地區人士陳笑權均落區視察，跟進善後情況。



颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，大埔超級城外有高大榕樹被吹倒。（夏家朗攝）

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，大埔超級城外有高大榕樹被吹倒。（夏家朗攝）

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，大埔超級城外有高大榕樹被吹倒。（夏家朗攝）

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，大埔超級城外有高大榕樹被吹倒。（夏家朗攝）

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，大埔超級城外有高大榕樹被吹倒。（夏家朗攝）

東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一。下午落波後，區內可見有不少塌樹，如大埔超級城外有高大榕樹被吹倒，林村河邊有大樹倒下，寶湖花園外有樹木連根拔起，大埔藝術中心附近擺放了折斷的樹枝。

部份倒下的大樹未及時清理，橫臥在行人路，居民要彎腰穿過樹幹間的「夾縫」。

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一。區內有不少塌樹，有居民穿過橫趟樹枝的「夾縫」。（夏家朗攝）

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，林村河邊有大樹倒下。（夏家朗攝）

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，大埔超級城外有樹被吹倒。（夏家朗攝）

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，寶湖花園外有樹木被吹倒。（夏家朗攝）

大埔區議員羅曉楓社交媒體撰文表示，指颱風過後陸續接獲不少居民反映區內樹木倒塌情況。其中，運頭塘邨有多棵大樹被強風「連根拔起」，倒塌樹木阻擋了商場扶手電梯出入口位置，影響居民出入。

羅曉楓亦到馬窩路一帶跟進樹木倒塌情況，並實地檢視新峰花園後方的排洪渠，以及桃源洞工程地盤狀況，了解有否因颱風引致水浸風險。他呼籲居民若發現區內有塌樹堵路、渠道淤塞或水浸風險，可透過WhatsApp（9518 5924）聯絡其辦事處，團隊會聯繫相關部門，按緩急次序跟進處理。

大埔區議員陳笑權社交媒體Facebook指出，9號風球下，大埔公路及多個私人屋苑有大量樹木倒塌，阻塞主要通道。他已即時通知警方及相關部門，盡快派員清理塌樹，並懇請政府部門加緊善後工作，讓居民能夠盡快安全出入。

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，大埔藝術中心附近擺放了折斷的樹枝。（夏家朗攝）

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一，區內有不少塌樹。（夏家朗攝）

颱風紅霞7月26襲港，東部的大埔是主要受其外圍環流吹襲的地區之一。有市民在風雨停頓後，出來做運動。（夏家朗攝）

民建聯立法會議員陳克勤與大埔、沙田團隊隨即兵分兩路，到各區巡視災後情況。陳克勤與團隊成員梅少峰、黃偉憧一同走訪大埔多個地點，關注大埔中心外有大樹倒塌，阻礙居民出入，已即時通知民政事務處跟進；而林村河兩岸亦出現多處塌樹，相關部門已知悉並會盡快清理，廣福邨有一棵大樹倒下，房署已收到通報安排清理，以免堵塞消防通道，確保居民安全。

民建聯立法會議員陳克勤與大埔團隊成員到大埔中心和廣福邨，視察大樹倒下對居民的影響。（陳克勤Facebook圖片）