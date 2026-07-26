颱風紅霞．有片｜海洋公園纜車強風下左右搖晃　網民：沉浸式體驗

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】強颱風紅霞襲港，9號風球一度生效6小時。至今日（26日）中午12時40分改發三號強風信號。



有網上瘋傳影片，懷疑是昨日（25日）在颱風尚未正式正面襲港之際，海洋公園如常開放登山纜車服務。片中可見，事發時天色陰沉且伴隨陣雨，有數架纜車受強風影響大幅度左搖右擺，情況險象環生，車廂內亦有乘客稱「下雨了，關不上（窗戶）！」。影片引起網民熱議，有人稱「沉浸式體驗。」、「勁過玩過山車！」、「頭搖又尾擺，飛翔境界！」另有網民就質疑「有風球應唔會開架喎」、「應該唔係喺八號風球，但強風之下都應該唔開放嘅。」



海洋公園就事件回覆《香港01》。園方指留意到網上的訊息，但暫時未能確認網上影片之拍攝日期或時間。

片中可見，事發時天色陰沉且伴隨陣雨，有數架纜車受強風影響大幅度左搖右擺，情況險象環生。（FB／香港時事 Wong Chi）

園方補充，海洋公園登山纜車系統有嚴格之安全操作指引。若30分鐘內觸發3次風速達每小時76公里的強風停機警報，系統會即時減速至每秒兩米，讓纜車慢駛回車站落客，然後暫停運作直至風勢減弱及完成技術檢查。

而昨日（2026年7月25日）三號強風信號生效期間，系統於下午4時08分錄得第三次強風停機警報，操作員即時按照安全運作程序，把全部乘客安全運載至車站，事件中並無乘客身體不適報告。公園纜車系統於昨天下午4時32分起，暫停營運至現時。

片中可見，事發時天色陰沉且伴隨陣雨，有數架纜車受強風影響大幅度左搖右擺，情況險象環生。（FB／香港時事 Wong Chi）