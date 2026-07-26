紅霞｜3D高密度採樣　內地蜂群無人機首次全程立體觀測颱風過境

颱風紅霞（Noul）今日（26日）凌晨3時50分前後在廣東惠州市惠東縣平海鎮登陸，為今年以來登陸內地的最強颱風。

中國氣象局消息，氣象科研人員首次採用蜂群無人機觀測方式，針對颱風登陸全過程開展高頻率、多維度觀測試驗，是國內首次將蜂群無人機技術應用於颱風過境全過程觀測。



7月25日，參與颱風「紅霞」觀測試驗的無人機在空中懸停測量數據。（中國氣象局）

科研人員在位於深圳市大鵬半島的中國氣象局低空經濟無人航空氣象保障野外科學試驗基地展開本次試驗，期間可持續同步獲取颱風過境影響前後低空溫度、濕度、風場和湍流等關鍵氣象參數的垂直廓線觀測資料，同步採集記錄無人機飛行姿態、航跡偏移、電量功耗變化等運行參數，系統探索極端天氣過程無人機安全飛行的氣象約束邊界。

7月25日，試驗團隊成員進行無人機飛行前檢查。（中國氣象局）

氣象科研人員採用蜂群無人機觀測方式，針對颱風「紅霞」登陸全過程開展高頻率、多維度觀測試驗。（央視新聞）

試驗負責人、中國氣象科學研究院研究員郭建平介紹，此次試驗重點圍繞三個方面展開，一是在無人機上集成搭載風、溫、濕度探測、湍流監測、全天空成像儀等，對比檢驗不同氣象設備在颱風環境下的觀測穩定性和探測精度；二是構建多機型無人機組網觀測陣列，實現多高度、多水平點位同步協同探測，填補颱風近海雲層下方低空氣象觀測空白；三是持續監測風雨擾動下無人機航向偏移、機身震蕩、能耗波動等特徵，量化極端氣象條件下無人機低空飛行安全閾值。

「蜂群無人機」是由多架搭載專用氣象載荷的無人機組成的協同觀測陣列，可在特定空域內實現多點、多層的同步大氣要素探測。（央視新聞）

不同於傳統單架無人機，蜂群無人機是多架搭載氣象載荷的無人機組成的協同觀測陣列，在空域內多點、多層同步開展大氣要素探測，依靠機間協同實現低空三維空間高密度採樣，可彌補單點探測局限，補齊近海低空觀測短板，為提升颱風監測預報能力提供關鍵實況資料，也為探索極端天氣條件下無人機安全飛行邊界積累科學數據。