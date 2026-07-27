颱風紅霞｜中電：新界部份客戶供電一度受影響 料已全數恢復
撰文：蕭通
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【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】颱風紅霞襲港期間，天文台曾先後發出8號及9號風球。中電周日（26日）表示，紅霞襲港期間，中電的發電及供電系統運作大致維持穩定。但部份架空電纜及電力設備受強風及塌樹影響，導致部份新界地區客戶的供電受影響。
中電指出，為應對今次颱風，中電已採取一系列預防及應變措施，致力在惡劣天氣下維持可靠供電，客戶熱線中心團隊亦在紅霞襲港期間維持全天候服務。
針對部份新界地區客戶供電受影響，中電已加派及調配人手，並透過與系統控制中心及客戶團隊緊密協調，全力推進復電工作。
截至周日約下午2時，約30名客戶的電力供應仍受影響，主要位於上水及元朗一帶。中電預計當日傍晚前，能協助餘下受影響客戶復電。
中電表示，感謝受影響客戶的耐心等候和體諒，亦衷心感謝工程團隊緊守崗位，迅速投入搶修工作。市民如遇緊急情況，可致電其24小時緊急服務熱線 。
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