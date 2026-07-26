颱風紅霞｜家庭客風球除下即趕赴「翻睇」　615萬購沙田第一城3房

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】風球除下後有買家即時出動入市，斥資615萬元買入沙田第一城一伙三房戶。



中原地產沙田置富第一城分行副區域營業董事吳焯誠表示，有買家於風球除下後即入市沙田第一城，分行最新促成36座低層E室成交，單位實用面積478平方呎，採3房間隔。業主近日因有意換樓，遂以640萬元放售，放盤僅一星期即吸引買家洽購，原業主見買家極具誠意，遂願減價25萬元，最終以615萬元成交，折合實用呎價12,866元。

吳焯誠表示，新買家為家庭客，早前已參觀過單位，心儀屋苑發展成熟且單位間隔合適，故在八號風球除下後即趕赴「翻睇」，並即場議價洽購，最終成功購入心水單位自用。

原業主持貨14年賬賺165萬

據了解，原業主於2012年以450萬元購入單位，持貨14年一直自住，是次轉手賬面獲利165萬元，單位升值36.7%。

沙田第一城

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