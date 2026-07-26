颱風紅霞｜八號風球前夕入市　同區客斥千萬購沙田新城市廣場3房

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】颱風紅霞襲港，無阻市民入市信心。有代理指，昨日在八號風球前夕促成一宗沙田新城市廣場買賣成交，成交價1,030萬元。



中原地產沙田站分行資深分區營業經理潘婉兒表示，該行昨日在八號風球前夕促成一宗沙田新城市廣場買賣成交，單位為三期3座高層D室，實用面積645平方呎，原則3房間隔。

原業主開價1,080萬元，放盤不足兩周，最終減價50萬元，以1,030萬元成交，折合實用呎價15,969元。

原業主持貨14年賺435萬元

潘婉兒表示，新買家為同區客，心儀屋苑位置方便且配套完善，見價格合適即決定入市。據了解，原業主於2012年以595萬元購入單位，持貨14年，是次轉手賬面獲利435萬元，單位升值73.1%。

沙田新城市廣場（HONGKONGD）

新城市廣場

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