80名穗港青少年籃球運動員參加訓練交流營　參觀CBA廣州訓練基地

80名來自香港和廣州的青少年籃球運動員今天（8月1日）起一連五天在廣州參與「香港賽馬會穗港青少年籃球訓練交流營」，學員獲安排參觀中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅籃球俱樂部的訓練基地等，透過活動以提升學員球技、建立跨地域友誼，認識內地體育產業。



80名來自香港和廣州的青少年籃球運動員8月1日起一連五天在廣州參與「香港賽馬會穗港青少年籃球訓練交流營」。（馬會圖片）

會公司事務執行總監譚志源（左七）等出席「香港賽馬會穗港青少年籃球訓練交流營」開營儀式。（馬會圖片）

為期五天的學習交流之旅，獲首席合作伙伴香港賽馬會支持，並由香港籃球發展聯盟及廣州市籃球協會主辦，廣州珠江體育文化發展股份有限公司承辦。開營儀式今天早上在廣州體育館舉行。

在五天交流營期間，學員獲安排參觀廣州體育館、CBA廣州龍獅籃球俱樂部的訓練基地、廣東高域科技有限公司、廣州卓遠數智體育、廣州體育學院體能訓練中心等，了解大型體育場館營運及賽事服務保障工作、職業體育發展模式和專業要求，以及運動科學的發展成果。學員亦將參與穗港青少年友誼賽切磋球技，互相學習。

參加「香港賽馬會穗港青少年籃球訓練交流營」的香港學，來自學界籃球比賽成績優異的中學籃球。（馬會圖片）

香港學員來自學界籃球比賽成績優異的中學籃球隊；廣州學員則來自珠江文體旗下青少年運動品牌「青禾未來」。香港學員代表、來自寶覺中學的關宇勝表示，很興奮可以參與交流營，期望透過籃球交流提升技能、增進友誼、共同成長。

來自寶覺中學的關宇勝表示，很興奮可以參與交流營，期望透過籃球交流提升技能、增進友誼、共同成長。（馬會圖片）

馬會公司事務執行總監譚志源致辭時表示，透過這次交流營，青年籃球精英將有機會參觀CBA廣州龍獅籃球俱樂部的訓練基地、參與交流練習，了解職業球隊的青訓體系，親身體驗做CBA球員的訓練模式及發展路徑；並與廣州的新朋友切磋球技。

會公司事務執行總監譚志源致辭時表示，透過這次交流營，青年籃球精英可以解職業球隊的青訓體系，親身體驗做CBA球員的訓練模式及發展路徑。（馬會圖片）

譚志源表示，活動有助他們發揮潛能，以籃球作為橋樑，拓闊視野、發掘更多可能性。他說為響應國家推動「三大球」振興發展和粵港澳大灣區體育協同發展的相關部署，馬會未來將繼續積極推動青年交流與體育公益項目，為青年創造更多元、更廣闊的成長機會。

馬會表示，作為世界級體育機構，主動發揮其資源及網絡優勢，協調各參與方並精心設計交流營的行程及活動內容，為兩地熱愛籃球的青年提供高質量的學習和交流機會。