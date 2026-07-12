賽馬會坪石服務中心重啟　增義工服務設備　預計受惠人數多兩成

「生命熱線賽馬會坪石服務中心」 經翻新後，昨日（11日）正式重新啟用，勞工及福利局局長孫玉菡亦有出席開幕典禮。賽馬會表示，明白精神健康是可持續發展的重要元素，故透過多方協作，支持多個情緒支援服務，未來亦會繼續與學校、社區、醫療體系等平台合作，守護公眾的精神健康。



生命熱線賽馬會坪石服務中心7月11日重開。(左起）生命熱線名譽贊助人暨主席郭炳湘夫人李天穎、勞工及福利局局長孫玉菡、賽馬會董事龔楊恩慈、生命熱線名譽贊助人暨執行委員會委員劉鑾鴻夫人Linda Lau出席開幕典禮。（馬會圖片）

龔楊恩慈：精神健康是幸福生活根本 多方合作支援情緒服務

賽馬會董事龔楊恩慈昨日在開幕典禮上致辭時表示，明白精神健康是「幸福生活的根本」，亦是社會可持續發展的重要元素，因此馬會一直透過多方協作，支持多個情緒支援服務。她又指，未來會繼續與各方合作，包括學校、社區、醫療體系及線上和線下平台，支援公眾的精神健康。

賽馬會董事龔楊恩慈表示，馬會一直透過多方協作，支持多個情緒支援服務。（香港賽馬會）

翻新後增義工熱線設備 賽馬會預受惠人數增逾兩成

賽馬會表示，累計審批撥捐一億元，當中捐助坪石服務中心的翻新工程，以及其他生命熱線計劃。該會稱，坪石服務中心為生命熱線總部及主要服務據點，翻新工程重新規劃約256平方米的空間，中心的輔導室及活動室被重新設計，望為求助者提供更舒適的環境，以及進行輔導小組活動。

此外，中心增設無障礙設施及傷殘人士洗手間，並引入加強支援義工和前線服務的設備，包括免提及降噪熱線系統、緊急支援提示系統，以便職員即時提供協助。預計受訓義工人數會增加約兩成半，服務受惠人數增加超過兩成。