的士車隊一周年僅2千輛車未達標　議員料因網約車合法暫按兵不動

的士車隊明日（28日）踏入一周年，總車輛數量仍未達當初承諾的規模，截至本月初僅逾2,000輛，只佔原定計劃規模約57%，當中有4名的士車隊司機被定罪及記分，涉及兜客或濫收車費。大黃蜂愛心車隊負責人黃大海今日（27日）表示，各車隊已在一年內解決業界過去數十年來積累的問題，包括電子支付、監察系統及投訴機制等。為了方便旗下司機充電，車隊已斥資數千萬元，在新界區設置多個貨櫃充電站。



實政圓桌立法會議員莊豪鋒分析指，營辦商為組辦的士車隊，已投放過千萬元，但網約車今年底合法化，前景未明，料各車隊寧願「按兵不動」，暫不願投放更多資源，避免錄得更大虧損。



本港五支的士車隊已在2025年7月28日起全部投入服務。（資料圖片／夏家朗攝）

的士車隊一周年規模未達標 逾2000輛佔原來計劃約57%

為提升的士業服務和形象，政府去年7月向5間營辦商發放的士車隊牌照。若按車隊發牌條件，5支車隊獲發牌照後的4個月內，應提供3,500輛車，惟如今一周年，車輛數量仍未達當初承諾的規模，本月初僅逾2,000輛，只佔原定規模約57%，而輪椅車及豪華車數量也未能達標。

對於召車等待時間長，大黃蜂愛心車隊負責人黃大海承認有改善空間，指目前車隊規模約500多輛，訂單供不應求，目標將來擴展至1,000輛。他又強調，各車隊已在一年內解決業界過去數十年來積累的問題，包括電子支付、監察系統及投訴機制等，對的士車隊一周年的成果持正面態度。

大黃蜂愛心車隊負責人黃大海評價的士車隊一周年的成果為正面。（資料圖片／梁鵬威攝）

司機充電難 大黃蜂車隊斥資數千萬元自設貨櫃充電站

目前全港僅設12支的士專用高速充電樁，分別位於大嶼山及西貢。黃大海建議政府增加充電樁數量，因市面上的充電樁大部份為「慢充」，不符合的士司機半小時內完成充電的需求，業界只能自行想辦法解決充電樁不足的問題，因此車隊已斥資數千萬元，在新界區設置多個貨櫃充電站。

黃大海又指，正因的士車隊成功推行，過去一年得出寶貴經驗，網約車才能合法化。被問到會否擔心網約車影響生意，他表示政府在推行政策前，曾諮詢的士司機從業員總會，不少會員都表達支持，但強調政府必須繼續打擊非法白牌車。

黃大海指，車隊已斥資數千萬元，在新界區設置多個貨櫃充電站。（受訪者提供圖片）

黃大海指，車隊已斥資數千萬元，在新界區設置多個貨櫃充電站。（受訪者提供圖片）

車隊自行推司機記分制 顧客投訴扣5至10分

另外截至本月13日，共有4名的士車隊司機被定罪及記分，涉及兜客或濫收車費，營辦商已終止合作，佔整體車隊司機約0.17%。

黃大海認為，的士車隊已極大改善服務，僅4名司機因違反交通規例遭檢控被勸退，形容報警相關投訴已幾乎沒有發生，其車隊早前也推出記分獎罰制度，滿分為80分，若有乘客投訴視乎問題判罰5至10分，以提升司機的服務質素。

▼2025年3月3日 的士車隊啟動禮大曬冷▼



+ 11

莊豪鋒︰網約車合法化 車隊「按兵不動」避免擴大虧損

實政圓桌立法會議員莊豪鋒分析指，營辦商為組辦的士車隊，已投放過千萬元，包括購入全新電動車、設計網約平台、配備閉路電視設備等，但未來仍然要面對大量挑戰，例如專用充電樁不足、難聘請合適司機等，加上網約車即將在今年底合法化，各車隊在前景未明下，寧願「按兵不動」，暫不願投放更多資源，避免錄得更大虧損。

我係車隊都按兵不動，睇網約車合法化之後，市民反應點樣，會唔會多咗人唔搭的士去搭網約車，有好多變數。 實政圓桌立法會議員莊豪鋒

實政圓桌立法會議員莊豪鋒建議政府及早增設充電樁，以顯示協助的士車隊的決心。（資料圖片）

專用充電樁「少得可憐」 籲政府增設至100支

莊豪鋒並形容的士專用充電樁少得可憐，認為政府不應依賴市場的力量，應及早增設充電樁，以顯示協助的士車隊的決心。他說：「起碼100支先叫合理水平啦，之前去東涌睇得嗰兩支，但排咗六、七架的士，要充成個鐘啲人又點會肯等咁耐？」