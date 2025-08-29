的士車隊｜司機因收入少私下「組隊」接客　張欣宇：已陷惡性循環

的士車隊運作至今已一個月，不過無法召車的情況仍然繼續。有車隊旗下司機更疑繞過車隊私下「組隊」接客，透露若只接平台訂單，連每天的車租都難以負擔。有立法會議員認為，情況已進入惡性循環，平台因運力不足影響司機收入，難以吸引傳統的士司機加入，又認為日後規管網約車法例落實後，的士車隊作為網約平台的服務供應者，才有生機。



記者今午致電社交平台顯示的私人號碼叫車，由葵芳新都會廣場前往港珠澳大橋，前來接客的的士屬星群車隊車輛。（香港01記者攝）

的士車隊司機稱，單靠公司平台安排的訂單的話，連每天的車租1,000元亦難以負擔。（香港01記者攝）

立法會議員張欣宇認為，情況其實反映的士車隊當初的構想未能實現。（資料圖片／黃浩謙攝）

立法會議員張欣宇認為，有關情況其實反映的士車隊當初的構想未能實現，現時仍處於「唔available的狀態」，又透露自己近期亦有測試召喚各的士車隊之的士，但基本上都「派唔到單」，認為的士車隊至今仍未能提供合理期望的服務。他提到早在立法時，已就的士車隊方案提出質疑，認為方案只能提升司機的質素，卻未能滿足市民就點對點的網約需求。

他又分析，現時問題主因在於的士車隊司機少，導致運力不足，無法提供即時的網約服務，亦引致市民棄用平台，車隊司機收入不足，無法吸引傳統的士司機加入，形容現時問題已陷入惡性循環。

被問到的士車隊的「生路」，他認為當局落實網約車規管後，對整合整體網約車輛的服務會有幫助，若未來網約平台可以召到車隊的士，會為的士車隊帶來生機，「你始終都要有一個平台食得晒需求，市民先會用嗰個平台，的士車隊先會吸引到需求。」

立法會議員田北辰認為，的士車隊到現時仍人手不足，試運以來亦有不少問題，加上車隊訂價高難吸客，令司機惟有出「盤外招」找生意。（資料圖片／廖雁雄攝）

立法會議員田北辰形容，政府早年對規管網約車態度消極，將的士車隊作為折衷方案，但當時社會已有疑問，懷疑可否做到提升的士質素的同時，又令司機「賺多啲」，車主又有回報。

田北辰又認為，的士車隊到現時仍人手不足，試運以來亦有不少問題，加上車隊訂價高難吸客，令司機惟有出「盤外招」找生意，若趕絕他們則更少人願意加入。他認為若自組車隊不犯法，應留待的士車隊與司機「商業解決」。他又指，政府「不如實際啲，留啲精力搞好網約車法例，呢個先係真正大問題」。