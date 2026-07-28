CHANEL貨倉被竊　兩男涉偷待銷毀貨品價值達1900萬　串謀盜竊罪成

CHANEL香港分公司的一名貨倉部主管及一名前倉務員，涉串謀兩名時任倉務員偷取本應銷毀的CHANEL貨品。惟分公司發現疑有人偷取該些貨品轉售，派經理展開調查，並發現兩名涉案倉務員，曾不尋常地主動求加班留下，並涉把待銷毀的貨品藏起，再安排他運走。兩名被告否認串謀偷竊逾700件本應待銷毀的CHANEL貨品，包括銀包手袋及耳環等，價值達1900萬。5男2女陪審團昨(27日)起退庭商議，今(28日)裁定兩名被告串謀偷竊罪成，但次被告張家偉的接贓罪則不成立，兩人須即時還押。



同案另兩被告何東⼭(35歲)及何⼦賢(41歲)，在審訊前已承認1項串謀偷竊罪，何子賢另承認1項串謀偷竊罪。法官把案押後8月3日向4名被告一併判刑。



兩被告串謀偷竊 另兩男已認罪

兩名被告：吳耀倫，42歲，案發時為CHANEL青衣貨倉部主管，和張家偉，42歲，CHANEL青衣貨倉的前倉務員。兩人同被控1項串謀偷竊罪，指他們於2017年1月20日至2月2日期間，在青衣喜民領達中心，與何東山及何子賢串謀偷竊123個銀包，及601個手袋，該等物品為屬CHANEL Hong Kong Limited的財產。兩被告在這罪均罪名成立。

控罪中提及的何東山(35歲)及何子賢(41歲)，開審早前已認罪。

首被告吳耀倫(前)案發時是CHANEL青衣貨倉的主管。(朱棨新攝)

次被告張家偉曾在CHANEL青衣的貨倉工作，他在2011年已離職。(朱棨新攝)

次被告涉接贓裁罪名不成立

次被告張家偉另被控1項處理贓物罪，指他於同年2月2日，在觀塘開源道大眾工業大廈某室，處理屬贓物的1對耳環、1條頸鏈、1對鞋及4個手袋。張在這罪被裁定罪名不成立。

CHANEL每半年銷毀1至2萬作舊貨

控方案情指，CHANEL的香港分公司租用青衣嘉⺠領達中⼼的5樓為辦公室和貨倉，另租用23樓為貨倉。基於商業決定，公司每隔6個月左右，便會把1萬至2萬件舊款貨品銷毀。該些準備銷毀的貨品會被放入紙皮箱，再由23樓貨倉送到5樓，用絞碎機銷毀。

眾被告均曾在CHANEL的貨倉任職

首被告吳耀倫案發時任貨倉部主管，負責入口部，為倉務員何東⼭及何子賢的上級；次被告張家偉則為前倉務員，他於2011年離職。

經理翻查影片見有人把貨品放入紙箱

公司於2017年懷疑有倉務員偷銷毀的貨品轉賣，遂派經理阮兆恆留意倉務員的可疑舉動。阮於同年1月24日翻看閉路電視，發現何東山和何子賢於同月20日，在沒有指示下，把貨品放入紙皮箱，再把紙皮箱收藏在23樓的隱蔽處。貨倉助理經理吳國銘到隱蔽處查看，發現大量本應已銷毀的貨品。

公司當時未有採取行動，但特別留意兩人的行為。閉路電視則拍到，何東山於2月1日曾到隱蔽處，把該些紙皮箱用膠紙貼好。

次被告曾把33個紙箱運上貨車

翌日早上11時，閉路電視拍到次被告透過需要密碼卷閘和鎖匙的7號升降機，到達23樓。次被告和何東山用唧車把6板、合共33個紙皮箱推進升降機。次被告再獨自把33個紙皮箱，送到停泊在停車場U/G層的一部貨車。此外，首被告曾於同日11時許在U/G層徘徊，並望向7號升降機，他之後返回5樓。

警員在紙箱內發現逾700件貨品

吳國銘在U/G層向次被告查問並報警，警員到場後，在該33個紙皮箱中，發現123個銀包及601個⼿袋，該些貨品均本應在同年1月已銷毀。首及次被告因此被捕，次被告在警誡下稱：「阿山叫我今日call部GoGoVan嚟搬走33箱貨。」

次被告認在貨倉攞走貨品

警員調查亦發現，首被告於2月2日早上10時至11時15分，有13次和何子賢或次被告有電話聯絡；次被告亦有多次與何東山 、何子賢和首被告電話聯絡。次被告其後帶警員到其租用的觀塘大眾⼯業⼤廈貨倉，警員在該處檢獲1對耳環、1條頸鏈、1對鞋及4個手袋，該些貨品同樣本應已銷毀，而次被告承認是在CHANEL青衣的貨倉「攞嘅」。