醫生戴港盛涉兩在超市盜竊　先偷逾千元刺身　兩日後偷4電動牙刷

涉濫發免針紙的西醫戴港盛，涉於今年3月在將軍澳的超市兩日內兩次盜竊，他涉先偷一架購物車連逾千元多份刺身等食物，兩天後再與1名女子在同一超市涉偷竊4枝電動牙刷等近3千元貨品。戴與另一女子被控兩項盜竊罪，案件（KTCC 1359/2026）今（17日）在觀塘裁判法院提堂。戴表示需時索取醫療報告，裁判官遂押後至8月24日再訊，准以3000元保釋。



被告戴港盛被控帀人項盜竊罪。(陳曉欣攝)

被告戴港盛涉在將軍新都城中心的生活創偷竊。(恒基圖片)

戴獨自被控的盜竊罪涉偷多份刺身

被告戴港盛（80歲，退休人士）被控兩項盜竊罪，指他在2026年3月2日，將軍澳欣景路8號新都城中心二期UG樓UG036號舖生活創庫偷竊一架橙色購物車、兩盒士多啤梨、兩盒金柑、一盒三文魚刺身、一盒海膽刺身、一盒壽司、兩盒鰻魚及一盒鯪魚肉，總值港幣1868.5元，上述物品為生活創庫有限公司的財產。

與女子同被控罪名偷4枝電動牙刷

第二項盜竊罪指，戴和李娟（64歲，無業）在2026年3月4日，在同一超市偷竊四枝電動牙刷、九盒魚、一個南瓜、一包能量穀物、一盒朱古力、一個蜜瓜、一罐泡菜、四盒乳酪、三枝牛奶、兩盒雞蛋、兩盒雞肉、一罐罐頭食品、兩盒雪糕、一盒扇貝及三個牛油果，總值港幣2894.9元。