麥當勞專業文憑4年培育290人　DSE畢業生最快30個月升餐廳總經理

香港麥當勞開創新生代「職場商學院」，於2023年開辦《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》至今，已有近290名餐廳總經理畢業，戴上四方帽。第四屆畢業典禮早前於McHappy Office舉行，由香港麥當勞行政總裁黎韋詩及資歷架構秘書處總經理黎英偉共同頒發證書。



香港麥當勞《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》推出4年，培育近290位餐廳總經理成為餐飲業管理人才。第四屆畢業禮早前於McHappy Office舉行。（香港麥當勞圖片）

香港麥當勞行政總裁黎韋詩致辭時表示，很高興見證一眾畢業生的努力與成長，他們的成就亦印證麥當勞長 期投資人才發展的承諾。（香港麥當勞圖片）

課程涵蓋七個單元 與學士學位同等資歷

該課程涵蓋七個單元：業務管理、人力資源、餐廳管理、部門領導、顧客服務、生產品管以及值班管理。每個單元均設有考核，以確保員工修讀該課程後能達到專業水平。課程費用由公司全額資助，員工可一邊上班一邊進修。DSE畢業生最快30個月可成為餐廳總經理，並獲取與學士學位同等資歷。

黎韋詩向畢業生致辭時表示，作為全港最大年青人僱主之一，香港麥當勞致力為員工提供培訓和發展機會。過去4年，已經有接近290位餐廳總經理透過資歷架構第5級課程順利畢業，獲取與學士學位同等資歷。這不僅見證員工們的努力與成長，更體現香港麥當勞長期投資人才發展的承諾。

現年27歲、《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》應屆畢業生趙卓瑜（Yu），今年正式成為上水名都廣場餐廳總經理。（香港麥當勞圖片）

另一位《管理發展專業文憑(資歷架構第5級)》課程應屆畢業生吳宇聰（Edison），同樣於今年獲晉升為信德中心餐廳總經理。（香港麥當勞圖片）

應屆課程畢業生分享 從暑期工到管理分店

目前，香港麥當勞超過18,000名員工當中，約有8,000位為24歲或以下。其中，現年27歲、《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》應屆畢業生趙卓瑜（Yu），於15歲已加入麥當勞兼職，現在已成為上水名都廣場餐廳總經理。

另一位課程應屆畢業生吳宇聰（Edison）稱，自中五暑假加入麥當勞做兼職，至今年晉升為信德中心餐廳總經理。他更曾代表公司出戰年度咖啡界盛事Coffee Power Rangers Championship，並成功獲得冠軍殊榮。他表示，自己從不喜歡讀書，亦只有基礎文憑資歷，因此能夠完成《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程，並獲得與學士學位同等資歷，「是從來沒有想過的事」。

屆DSE中學文憑試結果即將於7月15日出爐，麥當勞App將於當日提供「$1 McCafé即磨黑咖啡」及「$1大可樂」優惠，陪伴全港考生放榜，為同學們麥麥打氣。（香港麥當勞圖片）

麥當勞App於DSE放榜日推優惠

今屆DSE中學文憑試結果即將於7月15日出爐，麥當勞App將於當日提供「$1 McCafé即磨黑咖啡」及「$1大可樂」優惠，陪伴全港考生放榜，為同學們麥麥打氣，送上滿滿的支持與鼓勵。

此外，有志加入麥當勞成為見習經理（Manager Trainee）的DSE畢業生，可享彈性五天工作週，並可最快30個月晉升為餐廳總經理，並獲取資歷架構第5級資歷，有興趣加入者可申請入職。