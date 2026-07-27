東野圭吾大腸癌逝世｜醫生指港每年5000新症　一類人要提高警覺

日本著名推理小說作家東野圭吾於上周四（23日）因大腸癌離世，終年68歲。大腸癌是香港第三位最常見的癌症，於本港致命癌症中排第二位，有腸胃肝臟科專科醫生指，近年本港大腸癌個案有上升趨勢，每年平均有約5,000宗新症，每月都會遇到大腸癌病人前來求診。他指大腸癌早期一般無症狀，若發現大便出血等問題時，一般已是較後期，提醒市民若發現大便習慣有改變，應提高警覺。



日本著名推理小說作家東野圭吾於上周四（23日）於因大腸癌離世。（NHK 截圖）

陳沛然醫生：每月都會遇到大腸癌病人前來求診

腸胃肝臟科專科醫生陳沛然表示，大腸癌一起都是十大癌症的頭三位，本港個案近年亦有上升趨勢，每年平均有約5,000宗新症，每月都會遇到大腸癌病人前來求診。他指出，大腸癌普及，皆因醫療科技較以往好，較易檢查得出，而且人的壽命較以往長，吃紅肉的次數亦較多。

腸胃肝臟科專科醫生陳沛然指出，本港大腸癌個案近年亦有上升趨勢。（資料圖片）

大腸癌初期全無症狀 出現大便有血等通常已是較後期

陳沛然指出，大腸癌初期全無症狀，當發現大便習慣改變、便秘、大便有血等症狀時，通常已是較後期。他提醒，若市民發現大便習慣改變，便應提高警覺，「本來係一日一次，但突然之間變到多咗，或者一日兩三次、或者突然間三兩日都去唔到一次。」他特別提到有大腸癌相關家族病史的人要留意，應早於50歲作大腸癌篩查，務求及早發現治療。

陳沛然建議，一般人如要預防大腸癌，應注意飲食，除牛肉、羊肉等紅肉外，亦可選擇魚肉及雞肉；平日要恆常運動、遠離煙酒。

每10萬港人有73人患大腸癌 男女新症比例約為1.4比1

根據政府癌症網上資源中心資料，在2023年，大腸癌新症共有5,467宗，佔本港癌症新症總數的14.4%。當中，男性有3,169宗，而女性則有2,298宗。在2023年，每10萬香港人口中即有73宗新增大腸癌個案。男性和女性的發病年齡中位數均為69歲。年齡組別發病率自50歲起顯著上升。大腸癌新症以男性居多，於2023年男女新症比例約為1.4比1。

在2023年，大腸癌導致2,266人死亡，佔癌症死亡總數15.2%。大腸癌整體患者的5年相對存活率為58.2%，當中第一期及第二期患者的五年相對存活率甚高，分別為95.7%及87.3%。第三期的五年相對存活率下降至68.7%，而第四期的五年相對存活率進一步下降至9.3%。

手術切除是主要根治方法 第三期病人一般要輔助治療

手術切除腫瘤是根治大腸癌的主要方法，可以根治早期大腸癌和少數已經擴散到肺或肝臟的大腸癌，部份直腸癌病人須要全直腸及腸繁膜切除手術，以増加治癒機會。有個別病人或需作臨時或永久性造口。第三期結腸癌或直腸癌病人，則一般都需要輔助治療，包括放射治療和化學療法，放射治療是利用高能量射線殺死癌細胞，主要用於直腸癌病人；化學療法則是利用抗癌藥物去殺死癌細胞。