東野圭吾逝世｜68歲伽利略作者大腸癌逝世!預防4食物1種降69%風險

東野圭吾逝世｜大腸癌｜據日本放送協會報道，著名推理小說家東野圭吾於7月23日因大腸癌逝世，享年68歲。他曾憑藉《嫌疑犯X的獻身》榮獲第134屆直木賞，一生創作無數，代表作包括《伽利略系列》、《解憂雜貨店》、《白夜行》等，作品累計銷量超過1億冊。大腸癌在香港十大致命癌症中高踞第二位，近年更出現年輕化趨勢，令人防不勝防。要有效預防，首先要從改變日常飲食習慣開始。



東野圭吾逝世｜從汽車工程師到五冠王

東野圭吾1958年出生於日本大阪，早年曾任汽車零件公司工程師。在學生時代接觸推理小說後，他就邊工作邊寫小說。直到1985憑藉小說《放學後》榮獲第31屆江戶川亂步獎，便辭職成為全職作家。1998年發表的《秘密》奪得第52屆日本推理作家協會獎。2005年更憑《嫌疑犯X的獻身》獲第134屆直木賞、第6屆本格推理大獎以及日本三大推理小說排行榜年度冠軍，成為名副其實的「五冠王」大贏家。他的作品在日本累計發行量突破1億冊，更獲得日本政府頒發的紫綬褒章和菊池寬賞等多項榮譽。

東野圭吾逝世｜小心便血、腹脹6症狀

東野圭吾原本計畫在8月5日出版《神探伽利略》系列的最新長篇小說《永遠的記憶》，最終成了他留給書迷的遺作。據本港癌症網上資源中心的資料顯示，大腸癌越早治療，根治機會越高。整體患者的五年相對存活率為58.2%，其中第一期高達95.7%，第二期則為87.3%，但到第三期就會下降至68.7%。香港衛生署特別提醒，若出現以下症狀要特別注意。

1. 大便帶血

2. 持續便秘\腹瀉

3. 腹脹

4. 腸絞痛

5. 體重無故下降

6. 身體出現手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白等貧血症狀。



腸道功能決定健康！4壞習慣增壞菌忌大魚大肉 平衡菌群4招飲夠水

預防大腸癌4類食物

大腸癌是發生在結腸或直腸內壁黏膜細胞的惡性腫瘤，亦是男性常見疾病，而改變飲食習慣是最簡單、低成本的預防方式。【防大腸癌食物】番薯蒜頭4類防禦食物 便便暢通減風險

1. 高纖食物 軟化大便

纖維會刺激腸道蠕動，軟化大便，不僅能減低致癌物質和腸黏膜的接觸，還可吸附殘渣中的致癌物、減少脂肪的攝取。每天應攝取35克以上纖維，才能起防禦作用。

纖維能減低致癌物質和腸黏膜的接觸，多吃海藻、海藻、番薯、蘋果、蒟蒻等。（photo-ac）

建議：多吃海藻、番薯、蘋果以及有「腸胃清道夫」之稱的蒟蒻。



2. 抗氧化物 提高免疫力

人體細胞一旦被自由基破壞，就容易引發心臟病、白內障以及提早衰老。而抗氧化劑能中和自由基，還能提高免疫力。自然的抗氧化劑包括胡蘿蔔素、茄紅素、葉黃素、花青素等。

抗氧化劑能中和自由基，還能提高免疫力，可選擇藍莓、綠茶、番茄、菠菜等。（joanna-kosinska@unsplash）

建議：可選擇藍莓、綠茶、番茄、菠菜等。



3. 香料食物 改善消化不良

香料具能殺死大腸癌細胞，有抗炎作用。其中，大蒜當中的大蒜素、薑黃粉的薑黃素、而生薑、迷迭香、辣椒、薄荷等均能改善消化不良等。

香料具能殺死大腸癌細胞，有抗炎作用，多吃薄荷、蒜頭、薑黃、辣椒等。（Mae Mu@Unsplash）

大腸癌｜研究：素食者大腸癌風險低22% 飲食中加5種食物再降43%

建議：多吃蒜頭、薑黃、辣椒、薄荷等。



4. 含鈣與維他命D食物 降直腸癌風險69%

鈣質與乳製品不僅能強健骨骼，還有助於預防大腸癌。更有研究指出，鈣攝取最高的比最低的人，患結腸癌的機率要降低45%，乳製品攝取量最高的要比最低的，患直腸癌的風險要降低69%。

乳製品降直腸癌風險69%，多吃羽衣甘藍、沙丁魚、牛奶、乳酪等。(pexels)

建議：多吃羽衣甘藍、沙丁魚、牛奶、乳酪等。



參考資料：日本放送協會／WebMD / www.health.com / 癌症基金會