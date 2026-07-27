旅發局推「票尾經濟」　暑假憑門票享指定米芝蓮餐廳或景點等95折

旅發局今日（27日）公布，為鼓勵消費及支持旅遊業界，將加碼推出活動門票消費優惠，市民及旅客在7月31日至8月31日期間，到指定酒店餐廳或旅遊景點，甚至是星級酒店米芝蓮食府，出示指定盛事或活動門票，可享有額外95折優惠，門票涵蓋香港足球盛會、故宮博物館舉辦的古埃及文明大展等，參與酒店餐廳及景點一文看。



旅發局公布加碼推出活動門票消費優惠。（網頁截圖）

門票消費優惠涵蓋足球盛會、古埃及文明大展、汪蘇瀧演唱會等

旅發局公布，繼早前推出「香港夏日盛會」送出共逾20萬份優惠後，再加碼推出活動門票消費優惠，市民及旅客在7月31日至8月31日期間，只需出示指定盛事或活動的有效門票，即可無限次享用酒店及旅遊景點額外95折優惠，涵蓋星級酒店米芝蓮食府、自助餐、酒吧、景點門票、紀念品、指定精選商品等。

門票消費優惠涵蓋的活動包括︰香港足球盛會2026、足球峰會2026拜仁慕尼黑vs阿士東維拉、古埃及文明大展──埃及博物館珍藏、2026TIMA國際音樂大賞、汪蘇瀧2026「明日世界」世界巡迴演唱會。而有效門票為實體門票或電子門票，截圖、照片及影印本除外。

參與活動的景點包括海洋公園。（資料圖片）

參與景點包括海洋公園及昂坪360等

根據旅發局網頁，參與的酒店餐廳包括︰喜來登酒店視佳廊、海洋公園萬豪酒店Pier酒廊及海灣餐廳、富麗敦海洋公園酒店星耀廳及星耀廊等；參與景點則有山頂纜車、凌霄閣、昂坪360及海洋公園等。商戶及優惠名單︰按此

旅發局總幹事劉鎮漢表示，「香港夏日禮」自7月登場以來廣受旅客和市民歡迎，乘着多項大型體育、文化和藝術活動繼續接連上演，局方主動聯同業界加推門票消費優惠，將盛事活動與消費體驗結合，鼓勵旅客及市民消費，支持旅遊相關業界。