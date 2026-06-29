旅發局推消費活動　7.1起麥當勞巨無霸餐買一送一　優惠一文看清

香港旅遊發展局主題推廣「香港夏日盛會」的重頭戲「香港夏日禮」全城消費禮遇於7月1日（本周三）登場，全港9,000家商舖將為市民旅客送上逾20萬份景點、餐飲、交通及購物優惠。



其中，由7月1日起至8月31日於全城推出一系列「夏日處處賞」購物及餐飲優惠，包括麥當勞巨無霸套餐買一送一、美心西餅美心精緻蛋卷（6條裝）系列買一送一等。部份優惠以先到先得形式送出，或僅適用於旅發局「Discover Hong Kong」旅遊資訊平台的註冊用戶。



香港旅遊發展局主題推廣「香港夏日盛會」的重頭戲「香港夏日禮」全城消費禮遇於7月1日登場。

旅發局夏季主題推廣「香港夏日盛會」的重頭戲「香港夏日禮」全城消費禮遇7月1日登場，期望加強香港作為夏日旅遊目的地的吸引力。

其中，旅發局聯同優質旅遊服務協會和香港零售管理協會，由7月1日起至8月31日於全城推出一系列「夏日處處賞」購物及餐飲優惠，包括麥當勞巨無霸套餐買一送一、美心西餅美心精緻蛋卷（6條裝）系列買一送一，以及在惠康超級市場或品味超市消費250元即可享用25元優惠券等，但要留意，部份優惠以先到先得形式送出，或僅適用於「Discover Hong Kong」的註冊用戶。另有部分優惠為旅客專享。

「夏日處處賞」優惠一覽

旅發局聯同優質旅遊服務協會和香港零售管理協會，由7月1日起至8月31日於全城推出一系列「夏日處處賞」購物及餐飲優惠。

另外，旅發局與支付寶合作，於7月1日至8月31日推出「夏日即賞」活動。市民和旅客於全香港、九龍及新界多個主要商場，包括AIRSIDE、又一城、MegaBox等的顧客服務中心、入口位置或活動展示區等掃瞄二維碼，即可領取合共超過150項商場商戶優惠。

本地商場消費禮遇

旅發局於7月1日至8月31日推出「夏日即賞」活動。市民和旅客於全香港、九龍及新界多個主要商場掃瞄二維碼，即可領取合共超過150項商場商戶優惠。（旅發局提供）

另外，由即日起至8月31日，旅客透過Trip.com或携程旅行平台預訂於7月1日至9月14日期間入住的香港酒店，單一交易滿港幣1,500元或以上，即可從19個本地景點及3個交通營運商中，自選一項景點門票及一種公共交通工具優惠，折扣最高可達半價。