旅發局新口號「只在香港」上線　宣傳要真正「感受」　不單純觀光

香港旅遊發展局推出新宣傳口號「只在香港」（Only in Hong Kong），以「亞洲國際都會」作為定位，重新定義如何真正體驗香港，展現香港的獨特魅力，強調不只單純觀光「認識」香港，更要真正「感受」這個城巿，欣賞這裡的美景、聲音、滋味及每個日常難忘時刻。



香港旅遊發展局推出全新環球宣傳—「只在香港」（Only in Hong Kong）。(旅發局圖片)

旅發局表示，「只在香港」（Only in Hong Kong）電視宣傳片將於明天（20日）在香港首度推出，而環球宣傳已推出近一星期，首先集中具高影響力的全球數碼及社交媒體，隨後擴展至全球及區域電視頻道，以及所有客源巿場的媒體及戶外廣告，將「只在香港」的訊息帶進消費者的日常生活。

旅發局表示，此項目旨在建立長遠且可持續發展的平台，將陸續推出更多全新創意素材，從不同角度呈現香港豐富的特色；將邀請國際網絡紅人、中國內地及海外媒體親臨香港體驗，透過真實及具公信力的聲音，擴大宣傳效益。

「只在香港」圍繞香港四大特質構建：多姿多彩、活力、強烈對比以及世界級，透過16種鮮明的顏色呈現。（旅發局圖片）

旅發局表示，「只在香港」介紹內容甚多，從登上天星小輪穿梭維港、登山遠足，到踏進啟德體育館、各個地道社區、體驗麻雀傳統文化、尋覓隱世沙灘，以至發掘世界級酒店與酒吧，全面展現出香港的繽紛百態和獨特風貌；同時突破傳統影像框架，這次宣傳於真實街景取材，捕捉城市的獨特質感、色彩與動人瞬間，勾勒香港真實個性。

「只在香港」圍繞香港四大特質構建：多姿多彩、活力、強烈對比以及世界級，透過16種鮮明的顏色呈現：

• 鴨靈紅：蕩漾著維港漁舟歷久常新的優雅

• 洋紫荊粉紅：大自然以鮮明色彩點綴繁華都市

• 啟德紫：象徵世界級盛事與美好未來

• 叮叮綠：逾120年的電車，象徵香港堅毅不屈的精神

• 熊貓黑與熊貓白：感受香港摯愛大熊貓的純真和歡樂

