7%受訪清潔工曾中暑　工作服焗到襪都濕　200次暑熱警告全最低級

港九勞工社團聯會今日（27日）公布本港清潔工友的工作狀況調查，7%受訪工友曾中暑，四成只能在戶外環境休息；四成承辦商沒有提供水及毛巾最基本防暑設備。現行的政府外判清潔工友要求統一服裝和統一裝備，工友防護衣連着工作服，「真係焗到啲汗水流到啲鞋襪都濕晒」，一旦品質監控隊發現有工友私自帶其他裝備，主管需要寫報告。



關注職安健協會清潔工支援計劃召集人黎潔華表示，即使部分工友有休息室休息，環境同樣不理想；勞聯主席、立法會議員林振昇期望政府多巡查，確保承辦商有遵守《預防工作時中暑指引》，他又指出，勞工署發布近200次的暑熱警告，全數為最低級別的黃色警告，認為政府要檢討現行紅色及黑色警告的發佈標準，並在指引中釐清有關休息時間的規定。



勞聯今日（27日）公布本港清潔工友的工作狀況調查，發現4成承辦商沒有提供水及毛巾最基本防暑設備，而41%工友在戶外環境休息。（資料圖片／黃寶瑩攝）

港九勞工社團聯會（勞聯）今日（27日）公布本港清潔工友的工作狀況調查，發現4成承辦商沒有提供水及毛巾最基本防暑設備，而41%工友在戶外環境休息。（蘇俊希攝）

逾8成清潔工友期望改善暑熱工作安排

勞聯、關注職業安全健康協會和香港環境服務職工會在今年5至7月到全港多區的公私營垃圾站進行問卷調查，與清潔工友談及工作狀況，共收集546份有效回應。調查發現：

* 7%工友曾中暑

* 82%工友認為有需要改善暑熱工作安排

* 78%工友因提舉/搬運物件受傷

* 41%工友只能在戶外環境休息

* 10%工友基本上沒有時間和適合地方休息

* 26%工友可以擁有通風較好的空間休息

* 18%工友表示承辦商什麼防暑設備都沒有提供



關注職安健協會清潔工支援計劃召集人黎潔華（右）表示，即使部分工友有休息室休息，環境同樣不理想。（蘇俊希攝）

香港環境服務工會主席吳金蓮（中）表示，32%工友未有獲僱主通知工作期間正懸掛暑熱警告，她又表示希望僱主能改善工衣設計。（蘇俊希攝）

休息室由雜物房改裝 牆身發霉、天花板剝落嚇走工友

黎潔華提到部分工友有休息室休息，但休息室只是由雜物房改裝，並有「牆身發霉」和「天花板剝落」的情況，而部分工友表示在夏天會在休息室外吃飯，因為休息室內的氣溫更高，而下雨時，他們只能選擇在簷篷下吃飯。

香港環境服務工會主席吳金蓮指出，32%工友未有獲僱主通知工作期間正懸掛暑熱警告，她又表示希望僱主能改善工衣設計，現時工友的防護衣連着工作服，「真係焗到佢哋暈咁款，啲汗水流到啲鞋襪都濕晒。」

勞聯今日（27日）公布本港清潔工友的工作狀況調查，發現4成承辦商沒有提供水及毛巾最基本防暑設備，而41%工友在戶外環境休息。（資料圖片／黃寶瑩攝）

勞聯地區及對外事務總監兼油尖旺西分區委員會委員李卓燊表示，現行的政府外判清潔工友被要求統一服裝和統一裝備，一旦品質監控隊發現有工友私自帶其他裝備，主管需要寫報告，並限制工友。（蘇俊希攝）

三成受訪工友期望可在最熱時段彈性休息

調查中，有工友反映主管只是口頭提醒他們自行安排休息，但他們要工作拍照「打卡」，難以休息，所以未能全面有效落實暑熱警告生效期間的休息安排。

調查發現有82%受訪工友認為有需要改善暑熱工作安排，當中包括29%受訪工友期望可彈性休息，希望可以在最熱的時段休息；有24%工友期望可在暑熱時間調整工作崗位，暫時減少在戶外或高溫、不通風的崗位工作。

勞聯地區及對外事務總監兼油尖旺西分區委員會委員李卓燊表示，現行的政府外判清潔工友要求統一服裝和統一裝備，一旦品質監控隊發現有工友私自帶其他裝備，主管需要寫報告，並限制工友。

勞聯今日（27日）公布本港清潔工友的工作狀況調查，發現4成承辦商沒有提供水及毛巾最基本防暑設備，而41%工友在戶外環境休息。（資料圖片／梁鵬威攝）

勞聯主席、立法會議員林振昇期望政府多巡查，確保承辦商有遵守《預防工作時中暑指引》。（蘇俊希攝）

除了有關暑熱安排的問題外，黎潔華有提及工友使用的手推車沒有適當的停車裝置，工友如果想停低，只能用腰力和腳骨力支撐，導致勞損，亦有工友曾反映曾「連人帶車跌落斜坡」。另外，部分工友需要等待垃圾車收集垃圾，而垃圾車不會等候工友擺放垃圾，所以導致工友要隨時等候，不敢走開，休息的時間也縮短。

勞工署200次暑熱警告全數為最低級別黃色警告 勞聯倡檢討機制

林振昇指出過往只有京士柏有暑熱監測站，但單一地點難以反映其他地方的實質情況，所以勞工署已增設監測站，現時有10個，其中發現新界的監測站之間的相距較大，他建議增設暑熱指數監測站，同時要向工友公布暑熱指數和相關數據。

他又提到暑熱觸發機制在2023年5月生效，但勞工署發布近200次的暑熱警告，全數為最低級別的黃色警告，部分工友在黃色暑熱警告下，會被要求每小時休息15分鐘，但僱主可透過提供散熱設備，以扣減15分鐘休息時間，部分僱主可能有誤解，認為任何，包括非規定中的防暑措施，已經能取代休息時間，所以他認為政府要檢討現行紅色及黑色警告的發佈標準，並在指引中釐清有關休息時間的規定。

林亦提到應將年齡因素納入暑熱休息考量，例如因為老年人對暑熱天氣的承受能力較低，承辦商應安排老年人和適應能力較低的工友有額外休息時間。

勞聯秘書長、立法會議員周小松建議政府資助僱主增設濕球黑球溫度儀器。（蘇俊希攝）

立法會議員周小松促將冰袖和輕巧風扇列入指引中的標準裝備

勞聯秘書長、立法會議員周小松則認為10個監測站同樣不能反映所有工作地點，建議僱主應自行進行風險評估，他建議政府資助僱主增設濕球黑球溫度儀器，讓僱主能有實時數據，並有科學依據適時安排工友休息，同時資助僱主或工友購買隨身暑熱智慧監測裝備，實時監測暑熱情況和身體狀態。

他又建議政府將冰袖和輕巧風扇等列入指引中的標準裝備，並由承辦商統一提供，期望工友有合適的裝備降低中暑風險。

林振昇又表示希望政府多巡查僱主是否妥善根據指引，安排工友休息，他提到勞工處有發警告信，2024年共發1,031封警告信，2025年則發708封，期望能加強力度或加大阻嚇力，例如多次收警告信的承辦商會應該日後再投標。