工作暑熱警告｜不再得一個指標　增9個地點數據　中至少4個即發出

「工作暑熱警告」推出以來首次作出調整，勞工處今日（13日）宣布，將在本月20日起進一步改善，除沿用京士柏量度的「香港暑熱指數」數據外，亦會加入其他九個地點數據。若其他九個「香港暑熱指數」監測站有四個或以上顯示熱壓力情況已達某個級別，即使京士柏的指數未達到該水平，勞工處仍會發出對應的「工作暑熱警告」。



勞工處今日宣布，將在本月20日起進一步改善「工作暑熱警告」系統。（鄭子峰攝）

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勞工處於2023年推出《預防工作時中暑指引》和基於香港天文台發布京士柏量度的「香港暑熱指數」建立「工作暑熱警告」系統，分黃、紅、黑三級，讓僱主及僱員可參考《指引》的建議，因應「工作暑熱警告」顯示的熱壓力水平採取適當的防暑措施。

勞工處於本月20日起將進一步改善「工作暑熱警告」系統，加入全港多個地點的暑熱指數作為發出警告的準則，並提升系統的靈敏度。

天文台本月起發布10個地點「香港暑熱指數」數據

隨着天文台從本月開始在其網站發布全港十個地點的「香港暑熱指數」數據，勞工處會善用有關數據，除沿用京士柏量度的「香港暑熱指數」數據外，亦會加入其他九個地點，包括天文台、雙魚河、赤鱲角、跑馬地、滘西洲、九龍灣、沙田、濕地公園和黃竹坑的數據，作為發出「工作暑熱警告」的準則。

天文台4月13日下午4時30分10個地點的暑熱指數。(天文台圖片)

不再只看京士柏數據來發出警告

若其他九個「香港暑熱指數」監測站有四個或以上顯示香港多個地點的熱壓力情況已達某個級別，即使京士柏的指數未達到該水平，勞工處仍會發出對應的「工作暑熱警告」。

「工作暑熱警告」可動態地反映全港即時的熱壓力水平，及時提醒僱主和僱員按不同的警告級別採取相應的防暑措施，亦可免卻一般僱主在工作場所自行長時間監測熱壓力水平的工作。勞工處將透過「智方便」手機應用程式、政府新聞公報、天文台網站及各大媒體平台等多元渠道向公眾發布「工作暑熱警告」的生效級別。

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢。（鄭子峰攝）

過去兩年4.6萬次巡查 發1800次警告

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢表示，改善系統能更動態及準確反映全港各區即時「熱壓力」水平，協助僱主及僱員及時採取適當防暑措施；處方亦可參考本港較偏遠地方的暑熱情況，有更多數據做全面分析，將持續檢討「工作暑熱警告」系統。

不過，到底僱主及僱員有否遵守「工作暑熱警告」？勞工處職業健康顧問吳國保指，勞工處2024及2025年的5至10月共進行4.6萬次巡查，發出約1,800次警告。