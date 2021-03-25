確診大廈食肆｜55歲送貨男行蹤曝光　曾去譽．港灣、海日灣II

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情反覆，周三（24日）新增10宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，新增紅磡黃埔花園3期翠楊苑6座，以及柴灣富景花園第7座有確診者居住；而33歲確診男警則居於藍田平田邨平仁樓。

另外，周三再多三間食肆上榜，全部均是源頭不明個案、55歲任職送貨員的男子到訪過。衞生防護中心又指，該男子曾於傳染期到約10戶家庭組裝傢俬。根據患者行蹤更新，55歲男子曾於3月16日、17日、18日、19日及20日分別到過黃大仙譽．港灣6座、將軍澳蔚藍灣畔2座及屯門上源2B座等八個屋苑。

衞生防護中心周三曾有確診個案居住過的住宅大廈名單，周三新增的源頭不明個案為55歲送貨員男子（#11420），他居於紅磡黃埔花園3期翠楊苑6座。與本地個案有流行病學關連的個案方面，一名56歲確診女子（#11419）居於柴灣富景花園第7座，她於3月17日發病。由於上述兩棟大廈為新增有確診者居住過，故周三已被納入強制檢測公告。

根據警務處指，一名駐守西九龍總區刑事部的33歲男警員（# 11417）染疫。根據衞生防護中心更新資料顯示，該名男警員沒有病徵，居於藍田平田邨平仁樓，該大廈早前已被納入強制檢測公告。

URSUS Fitness群組周三亦再新增一宗確診個案，為一名52歲女子（#11411），她為URSUS Fitness確診顧客的密切接觸者，由檢疫中心送院，沒有病徵。

在確診者行蹤方面，該名源頭不明的55歲送貨員男子公司於葵青和豐工業中心。他曾到過八個屋苑，包括於3月16日到過新蒲崗譽．港灣6座；3月17日到過白石角海日灣II 11座，以及元朗Park Yoho Venezia 7B座；3月18日到過黃大仙豪苑2座及將軍澳蔚藍灣畔2座，他亦到過屯門、灣仔等屋苑。

另外，新增有確診者到過的三間餐廳全部均是該名送貨員男子到過。包括3月17日到過紅磡榮林大廈「車仔麵綱記」；以及於3月20日分別到過黃埔花園3期「大快活」，以及葵涌和豐工業中心的「萃華飯堂」。

▼3月24日患者住所及行蹤▼

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▼3月24日復必泰疫苗暫停接種　界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

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