何伯離世｜何伯近況臨終前心理報告可窺探：孤獨且有社會孤立感

消息指，城中話題人物何煊（何伯）周一（27日）在醫院離世，享年77歲。「何伯何太」兩人早前疑在屯門住所升降機大堂打鬥，同告受傷送院及被控蓄意傷人罪，當中何伯本月21日被判入獄2個月。



法官陳廣池當日指，案件涉因愛成恨，被告已到「不惑之年」的雙倍年紀，卻不懂自制，傷害妻子，考慮到案情嚴重及被告年紀等因素，應在「法理情」下作出平衡，在刑期扣減下的情況下，判囚兩個月。



陳廣池又引述心理報告指，被告何伯懷疑葉女士（即何太葉秀定）出軌，令他感到被背叛及不安全，難以接受離婚的可能，因此用小刀令葉女士留下。報告續指，被告有社會孤立感，亦有抑鬱，深感孤獨。然而他沒有反社會的性格，過往的案底亦是因感情遭受挑釁引起，認為其重犯可能性為中至低，建議可接受精神科及心理治療。



何伯何太2024年接受電視台訪問後成為城中熱話，話題延續至今。（資料圖片）

何煊（何伯）與年輕逾30歲內地婦葉秀定（何太），因「閃電式」發生關係後再婚，與5名子女反目成仇，隨後何伯2024年上電視節目怒斥子女取走450萬積蓄，讓這一段忘年戀轟動全城，話題更延續至今。

何伯與何太涉在屯門菁田邨住所的升降機大堂打鬥。（資料圖片／陳曉欣攝）

不過，二人早前涉在屯門菁田邨住所的升降機大堂打鬥，糾纏間二人同告受傷送院。何伯已承認蓄意傷人罪，案件7月7日在區域法院判刑，當時法官便提到，何伯由6月下旬起抱恙入院，至7月6日下午出院，同日晚上又再度入院。

法官以成也蕭何敗也蕭何形容何伯被控蓄意傷人

何伯最終在本月21日被判入獄2個月，主審案件的法官陳廣池當日指，本案案情簡單，證據確鑿，被告難以狡辯，認罪是明智之舉。被告和葉女士在2024年在電視鎂光燈下曝光，成為小城市裏茶餘飯後的花邊新聞，二人從此成為城中熱話。

在案發時，葉因為想回鄉，因此釀成悲劇。葉雖然受傷，但亦須面對刑事檢控，被告亦身陷囹圄，鋃鐺入獄。本次事件可算是「成也蕭何，敗也蕭何」。

求情信指已明白自己衝動、情緒管理不善

陳官引述何伯的求情信表示，他已明白自己衝動，情緒管理不善，稱會與社工合作接受輔導。本案因感情生變引起，被告因壓力爆發作出衝動的作為，在事件中亦同告受傷，其手指骨折，康復進度不理想，似從鬼門關走了一轉。

求情信中提及，被告須面對傳媒及社會大眾的指責，亦被人指指點點，承受很大的壓力，現時已每日反思自己，他已經知錯，承諾不會再犯，往後只想平淡生活。

心理專家報告：前妻過世承受無比孤寂 「何太」令他感到溫暖

庭上，法官引述心理專家報告指，被告過往勤奮顧家，退休前兼任多份工作，維持五個孩子的生活，直到前妻過世，他承受無比的孤寂，難以適應。葉女士的出現令被告感到溫暖，但感情遭子女及社會的強烈反對，令被告面對社會壓力及羞辱，聲譽受損，情感脆弱，促使他更加依賴葉女士。

報告指，被告懷疑葉女士出軌，令他感到被背叛及不安全，難以接受離婚的可能，因此用小刀令葉女士留下。報告續指，被告有社會孤立感，亦有抑鬱，深感孤獨。雖然他沒有反社會的性格，過往的案底亦是因感情遭受挑釁引起，認為其重犯可能性為中至低，建議可接受精神科及心理治療。