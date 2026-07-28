何伯離世｜何煊內地來港兼多職育5子女　回顧何伯何太事件始與末

【何伯／何太／離世】消息指，城中話題人物何煊（何伯）周一（27日）在醫院離世，享年77歲。回顧何伯在1960年代從內地來港定居，從事木材建築工程，退休前兼任多份工作養大5名子女，其後首任妻子離世後，他與葉秀定（何太）再婚，卻為了戀情一度與5名子女反目成仇，其後登上電視節目哭訴子女取走450萬元積蓄，受到社會大眾關注，從此無法回到平常生活，臨終前更踏上法庭與監牢。



何伯何太2024年接受電視台訪問後成為城中熱話，話題延續至今。（資料圖片）

2024年3月11日︰何伯何太結婚 與5及子女子女反目

城中話題人物何煊（何伯）與年輕逾30歲內地婦葉秀定（何太），因「閃電式」發生關係後在2024年3月11日再婚。何伯為了戀情更與5名子女反目成仇，隨後同年5月初他在電視節目《東張節目》中，哭訴子女取走450萬積蓄，讓這一段忘年戀轟動全城，引起社會廣泛討論。

近年政府積極打擊濫用公屋，居住在菁田邨菁信樓的何太同年被揭「公屋藏夫」，由於她沒有為配偶何伯辦理加入房屋署戶籍，遭署方發信通知，要求盡快辦理加名手續，否則會發出遷出通知書終止租約。

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2024年8月12日︰羅淑佩指正嚴肅調查

其後何太8月11日在酒店直播，自爆已搬離單位，控訴遭受到房屋署「迫害」，只能帶着無家可歸的何伯入住酒店「度蜜月」，只偶爾返回家中煮飯、洗衫及執行李。她說︰「從嗰日開始我老公已經冇再喺嗰度住，點解你仲要出一封信壓逼我？咩意思？想加害我定點？」

時任房屋署署長羅淑佩同年8月12日接受《香港01》專訪指，正嚴肅調查何太個案，又表明「報道、留言，甚至主人翁自己去講，可能為咗流量，講一啲嘢出嚟未必完全係事實」。翌年2025年2月初，房委會回應事件指，已按既定機制作出嚴肅跟進及調查，基於要保障個人資料及私隱，不會透露個案詳情。

何伯拿出一樽殺蟲水向片主噴射。（網上片段截圖）

2025年5月25日︰何伯兆康站取殺蟲水噴射婦人被捕

何伯何太的婚姻一波未平一波又起，2025年5月25日他們在港鐵兆康站大堂，與一名不相識的婦人發生爭執，何伯被罵「過街老鼠」後，一時火起取出殺蟲水噴射，導致對方送院治療，右前臂有紅腫和紅疹，被控意圖損害而施用毒藥等罪。何伯被捕後辯稱只為「噴蚊」，後於錄影會面承認一時衝動犯案，並稱由於擔心被騷擾，自該年5月起攜帶殺蟲水外出自衛。

案發現場當日有血跡。（蔡正邦攝）

2025年5月30日︰何伯何太屯門家中升降機大堂互毆

何伯何太的密月期不足兩年便完結，同年5月30日早上，警方收到屯門菁田邨住戶報案，到場發現何伯何太在屯門家中的升降機大堂互毆，期間何太疑被何伯以一把多用途刀襲擊，何伯則被何太咬傷，二人送往屯門醫院治理，並被警方以涉嫌傷人雙雙被捕。

同年6月24日，何伯噴殺蟲水案件在屯門裁判法院提堂，庭上並透露何伯已搬離其屯門住址，法庭記者現場觀察發現，他左手兩隻手指被紗布包紥。

2025年6月24日，何伯獨自離庭，左手兩隻手指已包上紗布。（資料圖片）

2025年10月21日︰何伯噴殺蟲水案判賠事主2000元

同年9月30日，何伯噴殺蟲水案件在屯門法院提訊。代表律師求情指，何伯1960年代從內地來港定居，從事木材建築工程，自從首任妻子離世後再娶一名年輕太太，但上電視節目後經常被陌生人指指點點，現在更與妻子分開，積蓄也被兒女取走，目前住在老人院靠綜援維生，下周並須進行小腸氣手術，手指也折斷未癒。

同年10月21日，何伯噴殺蟲水案件在屯門法院判刑，代表律師求情指何伯已對事件感到後悔，不會重犯。署理主任裁判官鄧少雄判刑時指，感化報告指何伯已學會避免與人衝突，不建議感化令，判監2月准緩刑2年，並下令何伯賠償事主2,000元。

2025年5月30日，何伯何太在屯門家中的升降機大堂互毆，何太被送往醫院檢查傷勢。（資料圖片／黃學潤攝）

2025年10月30日︰何太因精神科問題住院未能出庭

同年10月30日，何伯何太互毆案在區域法院提訊，控方向法庭法庭指，早上接獲醫院通知指，何太在10月27日因精神科問題住院，暫未知何時出院。法官建議將兩名被告（即何伯何太）的案件分拆處理，免得何太下次又「頭暈身熱」，不斷將案件押後，建議先處理何伯的答辯。

何伯何太因接受《東張西望》哭訴子女取走450萬成為網絡紅人。（電視節目截圖）

2026年7月21日︰何伯判囚兩個月 法官冀身體健康地重投社會

2026年7月21日，何伯何太互毆案在區域法院判刑，法官陳廣池指，法庭7月20日收到醫管局醫生來信，指何伯不能出庭，惟案件已到最後階段，雖然希望何伯能夠健康出庭，但擔心「萬一有咩發生咗」，因此決定特事特辦，在何伯缺席的情況下判刑。

陳官引述心理專家報告指，何伯過往勤奮顧家，退休前兼任多份工作，維持5名子女的生活，直到前妻過世，他承受無比的孤寂，難以適應，而何太的出現讓他感到溫暖，惟感情遭到子女及社會的強烈反對，導致他面對社會壓力及羞辱，聲譽受損，情感脆弱，促使更加依賴何太。

陳官判刑指，該案件涉因愛成恨，何伯已達「不惑之年」的雙倍年紀，卻不懂自制，傷害妻子，考慮到案情嚴重及被告年紀等因素，應在「法理情」下作出平衡，在刑期扣減下的情況下，判囚兩個月。他強調是考慮到何伯年邁有病等情況下的特殊輕判，希望他可修心養性，身體健康地重投社會。

城中話題人物何伯7月27日在醫院離世，享年77歲。（香港01圖片）

2026年7月27日︰何伯所有法庭案件結束後不足一周離世

何伯自今年5月起還押，雖然他身處醫院未能出庭，但理論上法官判刑後可即場釋放。然而所有法庭案件宣告尾聲後不足一周，他7月27日在醫院離世，享年77歲。

何伯何太互毆案中，何太也被控一項有意圖而傷人罪。她早前否認控罪，案件已排期至2027年2月11日在區域法院開審。