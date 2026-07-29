足球盛會｜夏蘭特料未能訪港　羅淑佩：重金請佢嚟飲涼茶唔係幾好

香港足球盛會將於本周六（8月1日）及下周三（8月5日）在啟德主場館舉行，多隊外國勁旅訪港進行表演賽，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（29日）接受電台訪問表示，其中曼城訪港賽事的門票已售逾3萬張（即超過六成），對於外界對門票銷情的不同評價，羅淑佩形容屬「半杯水」心態，會持樂觀態度。



另外，夏蘭特今次不在曼城訪港名單上，羅淑佩稱理解夏蘭特在世界盃賽後需休養，並強調主辦方在邀請球隊時，不應依賴單一球星「單天保至尊」，而應着重球隊整體的吸引力。她說：「如果重金請佢（夏蘭特）嚟飲杯涼茶？好似又唔係幾好，大家都想睇佢踢。」



挪威球星夏蘭特今次不在曼城訪港名單上，羅淑佩稱理解夏蘭特在世界盃賽後需休養。（路透社）

杜慈「以曼制曼」用史東斯、古希和奧萊利等曼城兵來面對球會隊友夏蘭特。（路透社）

羅淑佩在商台節目《在晴朗的一天出發》訪問中指，談及暑假期間多支外國勁旅訪港進行表演賽，她強調，在籌辦盛事時，絕不能「將所有雞蛋擺喺一個籃」，會挑選整體實力及號召力兼備的球隊，以免因單一球星缺陣而影響吸引力，「呢啲嘅表演賽呢，逼逼切切我哋係真係要搵本身對波有底蘊、有吸引力、有號召力，先至好畀佢嚟。如果隊波我哋淨係靠『單天保至尊』嘅話呢，千萬唔好」。

就球星夏蘭特隨隊訪港的可能性，羅淑佩指主辦方曾嘗試與球隊溝通，但理解球員經歷世界盃賽事及國際賽日程後需時休養，且新一季英超即將開鑼，「如果重金請佢嚟飲杯涼茶？好似又唔係幾好，大家都想睇佢踢。」

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片／梁鵬威攝）

羅淑佩又說，曼城訪港賽事之門票已售逾3萬張，佔整體約三分之二。被問到媒體報道對賽事門票銷情說法不一，有指銷情緩慢，亦有指銷售暢旺，羅淑佩稱屬「半杯水」看法，「咁凡事都有半杯水，即係半杯水係，叫半杯滿定半杯」，並指個人傾向樂觀看待，認為隨着這兩天將會公布球員名單等，相信能刺激球迷購票。