足球盛事｜德甲拜仁慕尼黑、英超阿士東維拉8.7啟德主場館對戰

啟德體育園 Kai Tak Sports Park今日（10日）在社交媒體公布，2026年奧迪足球峰會將於8月7日登場，德甲豪門拜仁慕尼黑將於啟德主場館迎戰英超勁旅阿士東維拉，購票詳情及公開訓練環節等將稍後公布。



啟德體育園指，這是拜仁慕尼黑相隔近20年後再度來港，更是兩支歐洲傳奇球隊首次於啟德體育園正面交鋒，勢必為香港球迷獻上一場激烈的頂級足球對決。



德甲豪門拜仁慕尼黑8月7日將於啟德主場館迎戰英超勁旅阿士東維拉。拜仁慕尼黑英格蘭中鋒哈利卡尼如來港勢受追捧。（Getty Images）

由廓開體育主辦、聯合主辦方 Scramble Events共同宣布，2026年奧迪足球峰會的首場賽事是8月7日（星期五），拜仁慕尼黑足球俱樂部將在啟德主場館，與英格蘭足球超級聯賽球隊阿士東維拉展開對決。

阿士東維拉時隔15年再度來港，圖為阿士東維拉前鋒屈堅斯。（Getty Images）

體育專員蔡健斌：展示香港具備舉辦世界級足球盛會能力

體育專員蔡健斌表示，歡迎這項賽事在香港舉行，體現香港持續作為國際大型體育盛事舉辦地角色，並展示了這座城市具備舉辦世界級足球盛會的能力。中國香港足球總會主席霍啟山指，香港球迷能夠在啟德體育園主場館欣賞到這種級別的球會賽事，實屬難得。

體育專員蔡健斌（左三）表示這項賽事在港舉行展示香港具備舉辦世界級足球盛會的能力；圖為香港足球隊2025年10月14日在啟德體育園主場館主場迎戰孟加拉。香港男子網球員黃澤林（站立右一）與（右二起）文化體育及旅遊局局長羅淑佩、足總主席霍啟山、蔡健斌和港協暨奧委會會長霍震霆同包廂觀看。（資料圖片/梁鵬威攝）