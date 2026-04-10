足球盛事｜德甲拜仁慕尼黑、英超阿士東維拉8.7啟德主場館對戰
撰文：石國威
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啟德體育園 Kai Tak Sports Park今日（10日）在社交媒體公布，2026年奧迪足球峰會將於8月7日登場，德甲豪門拜仁慕尼黑將於啟德主場館迎戰英超勁旅阿士東維拉，購票詳情及公開訓練環節等將稍後公布。
啟德體育園指，這是拜仁慕尼黑相隔近20年後再度來港，更是兩支歐洲傳奇球隊首次於啟德體育園正面交鋒，勢必為香港球迷獻上一場激烈的頂級足球對決。
由廓開體育主辦、聯合主辦方 Scramble Events共同宣布，2026年奧迪足球峰會的首場賽事是8月7日（星期五），拜仁慕尼黑足球俱樂部將在啟德主場館，與英格蘭足球超級聯賽球隊阿士東維拉展開對決。
體育專員蔡健斌：展示香港具備舉辦世界級足球盛會能力
體育專員蔡健斌表示，歡迎這項賽事在香港舉行，體現香港持續作為國際大型體育盛事舉辦地角色，並展示了這座城市具備舉辦世界級足球盛會的能力。中國香港足球總會主席霍啟山指，香港球迷能夠在啟德體育園主場館欣賞到這種級別的球會賽事，實屬難得。
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