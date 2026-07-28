足球盛會｜羅淑佩稱外國勁旅門票銷情熱烈　料夏蘭特未能隨隊訪港

香港足球盛會將於8月1日及8月5日在啟德主場館舉行，分別上演曼城對國際米蘭及車路士對祖雲達斯兩大矚目盛事。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今（28日）接受電台訪問時表示，今年暑假多支外國頂尖足球勁旅訪港，雖然部份球星，如夏蘭特因剛完成世界盃賽事需按規定休養而未能隨隊，但整體門票銷售情況理想，反映球會本身具強勁號召力。



她又指，啟德體育園等大型硬件相繼投入服務後，對本港零售及餐飲業帶來顯著的催化作用，政府會繼續透過多元化的文旅節目及節慶活動，吸引更多過夜旅客留港消費。



世界盃回顧｜夏蘭特讓我們相信，世上還有愛。（路透社）

羅淑佩在電台節目中指，今次球賽門票目前已售出約三分之二，雖然最高價位的門票仍有少量剩餘，但整體市場反應熱烈。對於部份球迷關心頂級球星能否「鋪天蓋地」登場，她解釋，由於今年適逢世界盃，不少球員需遵守國際足協關於賽後休息的規定，「你見夏蘭特都踢到咁盡嘅時候，佢要休息其實可能都係應該嘅，因為如果唔係呢，其實8月中英超又開鑼啦，咁我哋體諒球星係咁樣」。

她強調，引進的球會本身均擁有龐大球迷基礎，絕非單靠個別球星發揮號召力，「我哋好要求一樣嘢呢，就係嚟嗰啲隊呢，一定係本身隊波有號召力，佢本身大家係有擁躉嘅，唔會因為個別邊一位球星嚟得到、嚟唔得到呢，而會有影響」，她又說從不保證球星會訪港，「但你話要佢哋所謂『鋪天蓋地』上陣，包括埋世界盃踢到最尾嗰啲球星呢，咁呢個就一直都講咗唔係太可能嘅」。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片／梁鵬威攝）

盛事帶動經濟以啟德體育園最顯著 今年首5月零售館生意額增40%

談及「盛事經濟」對本港經濟的影響，羅淑佩形容啟德體育園的催化作用非常顯著，指今年首5個月體育園零售館生意額按年大幅增長40%。有汽水製造商亦反映，向體育館周邊，如九龍城食肆提供的飲品供應量按年大增27%，遠高於全港平均的單數增長。她指出，大型場館能帶動整個區域的消費意欲，不少周邊食肆亦各出奇謀延長營業時間，積極配合觀眾的需求。

啟德體育園。（資料圖片）

在場館硬件規劃方面，羅淑佩提及正在興建的亞洲國際博覽館第二期，將提供一個可容納約2萬人的新場館。她認為，該場館正好填補了紅館與啟德體育園主場館之間的空檔，為中型演唱會及各類大型活動提供更彈性的選擇。至於演藝界關注的熱門檔期，她更透露，除了2026跨2027年的檔期早已確定外，2027跨2028年的場地申請亦已出現競爭激烈的情況。

對於如何善用內地旅客入境便利的優勢，羅淑佩表示，政府與旅發局將繼續推出各類優惠，包括憑盛事「票尾」享用超過一億間食肆的折扣優惠，並結合「中華文化節」、尖沙咀海濱大型裝置藝術，以及下半年由中秋節起一連串的節慶活動，提升旅客的體驗與熟悉度，從而吸引更多旅客延長留港時間，推動香港旅遊及相關產業全面復甦。