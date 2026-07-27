足球盛會2026｜曼城對國際米蘭、車路士對祖雲達斯獲授M品牌認可

香港足球盛會2026兩場賽事本周末（8月1日）起在啟德主場館舉行，分別是8月1日的「朝日啤酒盃」曼城對國際米蘭及8月5日的「健絡通盃」車路士對祖雲達斯。大型體育活動事務委員會今日（7月27日）宣布已向香港足球盛會2026頒授「M」品牌認可。



委員會主席吳守基表示，八月上旬，多支歐洲頂尖球隊將相繼在啟德體育園主場館亮相，這兩場萬眾矚目的足球大戰，不僅能為本地球迷和訪港旅客帶來令人熱血沸騰的頂級觀賽體驗，更充分彰顯了香港作為國際體育盛事之都的獨特魅力。



祖雲達斯將來港參加「香港足球盛會2026」。

國際米蘭將來港參加「香港足球盛會2026」。（Reuters）

「M」品牌計劃是鼓勵及協助本地體育總會、私人或非政府機構舉辦更多大型國際體育活動，各類符合審批準則的體育活動有機會獲委員會授予「M」品牌認可，部份活動更會獲得撥款資助，制度的目的是推動發展大型體育活動，為香港培養可持續的體育文化，並把香港的形象提高為國際體育盛事之都，為社會帶來實質的經濟利益。

車路士將來港參加「香港足球盛會2026」。（Getty Images）

大型體育活動事務委員會今日指已向香港足球盛會2026：「朝日啤酒盃」曼城vs國際米蘭（8月1日）及「健絡通盃」車路士vs祖雲達斯（8月5日）頒授「M」品牌認可。

大型體育活動事務委員會：充分彰顯香港國際體育盛事之都獨特魅力

吳守基表示，非常高興向這兩場份量十足的足球表演賽頒授M品牌認可，兩場萬眾矚目的足球大戰，不僅能為本地球迷和訪港旅客帶來令人熱血沸騰的頂級觀賽體驗，更充分彰顯了香港作為國際體育盛事之都的獨特魅力。

曼城將來港參加「香港足球盛會2026」。（Getty Images）

今年的香港足球盛會兩場賽事「朝日啤酒盃」曼城對國際米蘭及「健絡通盃」車路士對祖雲達斯將分別於8月1日及8月5日晚上在啟德體育園主場館舉行。

【「朝日啤酒盃」曼城 vs 國際米蘭】

日期：2026年8月1日（星期六）

時間：晚上7時30分開場

地點：啟德主場館

【「健絡通盃」車路士 vs 祖雲達斯】

日期：2026年8月5日（星期三）

時間：晚上7時30分開場

地點：啟德主場館

曼城公開訓練：7月31日（五）晚上7時30分

車路士公開訓練：8月4日（二）晚上7時30分

「朝日啤酒盃」曼城 vs 國際米蘭座位表。（TEG Sports提供）