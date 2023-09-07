國泰3名空中服務員收賄約8萬　讓兩外人享員工優惠機票　囚5至6月

國泰航空3名前機艙人員涉利用員工福利，協助一名女子及其朋友以低價購買逾50程機票，從而收取近8萬元賄款，被廉政公署拘捕，並分別被控多項串謀使代理人接受利益罪。其中一人認罪，另外兩人經審訊後被定罪，案件今（7日）在區域法院判刑。法官提及國泰過去10年均未發現同類事件，但接納國泰在事件中未有實際損失，加上3人願作賠償，判他們入獄5至6個月。



1人認罪另2人審訊後罪成

3名被告：劉靜雯（35歲，前艙務長）、李仲輝（27歲，機艙服務員）及王愛婷（32歲，前機艙服務員）。劉承認三項串謀使代理人接受利益罪，並在審訊中以控方證人身份作供，被判囚6個月；李及黃則各否認一項串謀使代理人接受利益罪，經審訊後被定罪，兩人各被判囚5個月。

兩名不認罪的被告。(詳看下圖)

案件涉貪污監禁無可避免

法官判刑時指，本案涉及貪污，監禁無可避免。但接納辯方指國泰在事件中並無實際損失，因為根據涉案的「Companion Travel Scheme」計劃，倘若最後一刻有人以正價購入機票，即使同行旅伴一早已購入機票，亦未能登機，須等候另作安排，故判刑時只會考慮各被告收受的賄款。

被告已退還得益及願意賠款

法官另提及，國泰過去10年除了本案名被告外，均沒有發生過類同事件，各被告已退還其在案中收接的利益。

法官最後考慮各被告的背景和事件性質等，就每項控罪以監禁6個月為量刑起點，基於劉認罪及以控方證人身份作供及賠款，酌情減刑，就其面對的三罪判眾6個月；其餘兩名被告經審訊後定罪，基於兩人願賠款，各判監5個月。

案件編號：DCCC490/2021