國泰空姐空少涉收6.6萬　助數名女子買優惠機票　裁收受利益罪成

國泰兩名男女機艙服務員，涉嫌收取6.6萬元利益，推薦一名海外設計師及其朋友為「同行旅伴」，從而讓該設計師及其友人可用低價購買逾50程機票，兩名服務員否認指控受審，空少自辯時曾稱與涉案的一名女子有浪漫關係，並稱他沒有從中收取利益。案件今（30日）在區域法院裁決，法官認為空少砌詞狡辯，又指涉案的通訊記錄顯示，兩被告曾協議出售其「同行旅伴」的提名，這行為有違國泰的員工守則，或會對國泰造成金錢或名譽損失，裁定二人罪成，並押後至9月7日判刑。



兩名受審的被告：李仲輝（28歲，機艙服務員）及王愛婷（33歲歲，前機艙服務員）各被控一項串謀使代理人接受利益罪，均被裁定罪成。

兩名不認罪的被告。(詳看下圖)

前艙務長認罪並指證兩被告

同案另一被告劉靜雯，36歲，國泰航空前艙務長，早前承認三項貪污控罪，指她收取一名時裝設計師至少1,500美元(約12,000港元)，以在2019年提名該設計師為其同行旅伴，令該設計師以優惠價購買20程機票，涉及差額最少約33萬港元。劉亦有出庭作供指控李及王，劉將於7月6日在區域法院再上庭應訊。

劉曾與一名海外設計師討論計劃

控方案情指，劉於2018年底至2019年初，與一名在網上認識的海外時裝設計師討論，如何可安排劉的同事提名該設計師及她的兩名友人為同行旅伴，令設計師及其友人以低價購買機票。劉遂聯絡李及王加入計劃。

涉助他人買29程機票差額逾53萬

李及王先後收取5,000美元(約39,000港元)及約3,500美元(約27,000港元)，以提名該設計師的兩名友人成為他們的同行旅伴，令這些人士能以優惠價購買29程機票，涉及差額最少53萬港元。

控方指若國泰航空知悉李及王提名的同行旅伴時有收受利益，便不會批准提名，亦不會以優惠價發出機票。

官指通訊記錄顯示有協議存在

法官裁決時指，劉作供直接，她曾提及與涉案女子Le Do Trang Nha（下稱：Le Do） 以WhatsApp 聯絡，記錄清楚顯示兩人曾有協議，即將「同行旅伴」提名出售，該些記錄與案情吻合，接納劉是誠實可靠的證人。

李強調無從中獲益

被告李仲輝自辯時曾多次強調他沒有從中獲得利益，又稱他認識被提名的女子，甚至與對方有浪漫關係，對於涉案WhatsApp紀錄，他未能提供任何解釋。惟法官認為李砌詞狡辯，未有接納其說法。

王曾對交猶豫不決

至於被告王愛婷，法官指王初時對交易的確有些猶豫不決，不願意提供其國泰互聯網帳號密碼。但後來相信了劉和Le Do。據相關的WhatsApp紀錄，無任何跡象顯示與王愛婷協議失敗了。

協議違反國泰員工守則

基於以上種種，加上本案並不爭議出售「同行旅伴」提名屬違反國泰的員工守則，及防止賄賂條例，這行為亦會對國泰造成金錢及名譽損害，故裁定兩被告罪名成立。

案件編號：DCCC490/2021