私立學校名單｜一文看清全港中小學私校！學費幾多？有咩好處？

私立學校（私校）能夠提供不同的教學模式，讓學生有更多元化的選擇。到底私立學校是什麼？與其他種類的學校有什麼分別？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並列出其好處及學校名單！



甚麼是私立學校？

私立學校是國際學校的一部分，通過提供與別不同的教學方式，讓學生有更多元化選擇，包括私立小學、私立中學及夜中學。除了私立學校，其他學校還分為直資、津貼及官立學校，配合不同學生的學習需要。

私立學校與其他學校種類的分別

私立學校

辦學團體：非牟利機構

每年學費：小學：免費至HK$320,000元不等；中學：免費至HK$310,000元不等。

政府資助：沒有

收生方法：不包括在「小一入學統籌辦法」及「中學學位分配辦法」內，學校可自行收生。

課程自由度：提供正規課程的學校在制訂課程時以學生的興趣、性向和能力為依歸，盡可能為學生提供多元化的學習經歷，少量學校開辦國際文憑課程（The International Baccalaureate，簡稱 IB），學生畢業後可升讀本地或海外大學。提供非正規課程的學校著重學生在德、智、體、群、美各方面發展。

直資學校

辦學團體：非牟利機構

每年學費：小學：約HK$7,000元至HK$200,000元不等；中學：約HK$2,000元至HK$220,000元不等。

政府資助：有

收生方法：小學不包括在「小一入學統籌辦法」內，學校可自行收生。中學可選擇參加「中學學位分配辦法」，參加派位的中學可預留多於30%的中一學位，作為自行分配學位。

課程自由度：學校在制訂課程時會以學生的興趣、性向和能力為依歸，盡可能為學生提供多元化的學習經歷。初中／小學生通常須修讀學校提供的所有科目。至高中時，除四個核心科目外，學生可修讀兩或三個選修科目。部份學校亦會開設其他課程，例如IB及GCE等。

資助學校／津貼學校

辦學團體：非牟利機構

每年學費：不適用

政府資助：有

收生方法：小學須參加「小一入學統籌辦法」，學校會將其小一學額的約50%作為「自行分配學位」之用，有關申請不受地區限制。另外50%作統一派位，並分為甲、乙兩部分，甲部10%的學位不受學校網限制，乙部90%的學位會按學校網分配。

中學須參加「中學學位分配辦法」，在自行分配學位階段，學校可預留不多於30%的中一學位作為自行分配學位，有關申請不受地區限制，經扣除重讀生及自行分配學位後，餘下的學位將用於統一派位，10%的學位不受學校網限制，其餘約90%的學位會按學校網分配。

課程自由度：學校在制訂課程時會以學生的興趣、性向和能力為依歸，盡可能為學生提供多元化的學習經歷。初中學生通常須修讀學校提供的所有科目。至高中時，除四個核心科目外，學生可修讀兩或三個選修科目。

官立學校

辦學團體：政府／教育局

每年學費：不適用

政府資助：有

收生方法：小學須參加「小一入學統籌辦法」，學校會將其小一學額的約50%作為「自行分配學位」之用，有關申請不受地區限制。另外50%作統一派位，並分為甲、乙兩部分，甲部10%的學位不受學校網限制，乙部90%的學位會按學校網分配。

中學須參加「中學學位分配辦法」，在自行分配學位階段，學校可預留不多於30%的中一學位作為自行分配學位，有關申請不受地區限制，經扣除重讀生及自行分配學位後，餘下的學位將用於統一派位，10%的學位不受學校網限制，其餘約90%的學位會按學校網分配。

課程自由度：學校在制訂課程時會以學生的興趣、性向和能力為依歸，盡可能為學生提供多元化的學習經歷。初中學生通常須修讀學校提供的所有科目。至高中時，除四個核心科目外，學生可修讀兩或三個選修科目。

私立學校的好處

1. 開辦IB課程

部分學校會提供IB課程，著重培養學生的創意力、想像力和思考能力，以至提升他們的英語水平，為日後升讀本地或海外大學作好準備。

2. 學習評估

採用多元化評估，除了測考筆試及口試，還著重學生平日課堂、功課、專題研習、戶外參觀、義工服務等表現，全面掌握學生不同範疇的學習成果。某些科目更加入學生自評及教師評估，幫助學生進步。

3. 學校生活

致力全人教育，著重學生身心發展，通過舉辦各種計劃及活動，培養學生良好的飲食和運動習慣，締造健康校園。

4. 全方位學習

著重學生全面發展，學校會安排不同的課外活動。

私立學校名單▼▼▼