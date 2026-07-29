兩周逾150騎劫WhatsApp騙案涉$2600萬　子被「父」騙清戶口千萬

警方在Facebook專頁「守網者」透露， 過去兩周共接獲逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失逾2,600萬元。近日有騙徒騎劫WhatsApp帳戶，假扮受害人父親，以語音訊息訛稱急需100萬元轉賬予朋友。由於聲線及說話方式極其相似，受害人不虞有詐，按指示完成轉賬。騙徒食髓知味，以同樣方式再騙走200萬元。



其後，騙徒再以不同藉口，要求他將款項轉入多個不同銀行帳戶，受害人一一照辦，直至他表示其儲蓄戶口存款已歸零，騙徒始告失聯。最終，受害人在警方主動聯絡後，才驚覺受騙，惟已損失逾1,000萬元。



消息指，31歲姓吳男受害人居於內地，於上海擔任運動品牌的高級經理，其父親亦是該公司的聯合創辦人。案中，吳男分7次以「轉數快」將逾千萬港元，轉帳至騙徒提供的3個本地銀行帳戶。案件交由油尖警區刑事調查隊第四隊接手跟進。

警方在Facebook專頁「守網者」透露， 過去兩周共接獲逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失逾2,600萬元。有騙徒騎劫WhatsApp帳戶，假扮受害人父親，以語音訊息騙走受害人千萬積蓄。（「守網者」圖片）

警方指，WhatsApp帳戶騎劫中，騙徒有機會利用人工智能（AI）偽造身邊人的聲音。為免成為下一宗騙案的受害者，切勿單純相信語音訊息，即使聲線相似亦不代表真確。若收到任何人提出轉賬或匯款要求，應先致電對方本人親身核實。同時，啟用帳戶的雙重認證功能，定期檢視帳戶所連結的裝置，並且登出所有不明的已連結裝置。