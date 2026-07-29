皇家美素力奶粉含鉛｜食安中心抽查11個批次　無發現含鉛超標

澳門市政署早前表示，接獲當地藥物監督管理局通報，指一批次「皇家美素力1號」奶粉樣本被驗出重金屬「鉛」含量超出當地食安標準，超標高達10倍。本港食安中心今（29日）表示，過去4天，已在市面抽取超過50個嬰幼兒配方奶粉産品進行鉛含量檢測，當中包括了11個皇家美素力1號（800克）的批次，並沒有鉛含量超出本港法定標準的個案，即每公斤不超出0.01毫克。



澳門市政署早前表示，接獲當地藥物監督管理局通報，指一批次「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」樣本被驗出重金屬「鉛」含量超出當地食安標準，超標高達10倍。（澳門政府網頁）

涉事產品資料如下：

產品名稱：皇家美素力1號（800克）

品牌：皇家美素佳兒

來源地：荷蘭

淨重：800克

此日期前最佳：2027年9月30日

批次：1W07KPJ

進口商：菲仕蘭（香港）有限公司



澳門當局檢出荷蘭皇家美素力1號奶粉含鉛量超標。（荷蘭美素佳兒官網圖片）

已巡視各零售點 確保涉事批次已經下架

食安中心指，兒童長期過量攝入鉛，可導致神經系統受損及影響腦部發育。就早前已回收的一個皇家美素力1號奶粉批次（批次編號：1W07KPJ），中心已派員巡視各零售點，確保受影響批次產品已經下架，以保障食物安全。

食安中心已在市面抽取超過50個嬰幼兒配方奶粉産品進行鉛含量檢測，當中包括了11個皇家美素力1號（800克）的批次。（食安中心圖片）

中心呼籲市民不要讓嬰幼兒食用該受影響批次的產品，如發現嬰幼兒食用後不適，應盡快求醫。中心除聯絡澳門當局、通知業界及相關部門外，早前已主動約見有關進口商，督促他們妥善處理有關產品的回收事宜。

食環署食安中心今（29日）表示，正持續跟進早前澳門當局公佈的一批嬰兒配方奶粉鉛含量超出標準的個案。（陳葦慈攝）

中心指，有關進口商正回收受影響批次的嬰兒配方奶粉，市民可於辦公時間致電其熱線2280 4731，查詢有關回收事宜。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。

荷蘭皇家菲仕蘭：高度重視食安中心最新檢測報告

荷蘭皇家菲仕蘭表示，高度重視並歡迎香港食安中心的最新檢測報告，其結果顯示11個皇家美素力1號（800克）的批次，全部樣本之鉛含量均符合香港法定標準。公司指此結果不僅再次印證了荷蘭皇家菲仕蘭對產品品質與安全的嚴格把關，更彰顯了公司對消費者健康承諾的堅定決心。