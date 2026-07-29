01揭論文缺倫理審查被撤稿　醫專主席：不涉私隱、不同意期刊處理

《香港01》周三（29日）揭有學者涉在未經申請下，使用全港病人資料完成研究。過去兩年，至少有五篇中大或港大醫學院學者的論文，因研究範圍與申報範圍不相符，甚至無向倫理委員會申請，獲取病人數據做研究，而被國際期刊出版社撤稿。受撤稿影響的學者包括醫學界權威、香港醫學專科學院主席李錦滔。

報道刊出後，李錦滔發聲明稱，研究團隊從臨床管理系統提取前已經由系統作匿名化處理，論文並沒有刊載識別個別病人身份的資料及公布私隱。他亦表示，研究團隊不同意期刊追溯處理，並感到遺憾。



已系統匿名處理 無公布任何病人私隱

李錦滔有份的論文，是中大醫學院一篇2014年發布、獲全港1.5萬名第二型糖尿病患者的資料做研究，但因為無申請過倫理審查，相隔11年，在2025年2月因倫理原因被下架。

李錦滔周三（29日）晚上發聲明稱，有關論文，研究團隊所取得及分析的資料，在從臨床管理系統提取前已經由系統作匿名化處理。論文只刊載整體及綜合統計結果，並沒有刊載任何病人的姓名、身份證號碼、病歷編號、聯絡資料或其他足以識別個別病人身份的資料。因此，並不存在任何病人的個人私隱資料在論文中被公布的情況。

香港醫學專科學院主席李錦滔。（資料圖片／黃卓然攝）

2014年投稿 列明不需要倫理審批

2025年撤告 推翻期刊總編輯11年前決定

李錦滔稱，論文於2014年投稿時，研究團隊已在文中清楚交代資料屬匿名提取，並源自RAMP臨床審計相關結果，當時的理解是不需要倫理審批；有關倫理考慮亦經當時期刊編輯審閱後，論文才獲接納及刊登。有關這個不需要倫理委員會的審批，已清晰在文章內列明，並刊登出來。

他表示，2026年的撤稿決定，主要涉及期刊其後對研究倫理審批程序所採取的不同理解和要求，並非由於發現有病人身份或私隱資料被公開，亦並非由於論文的數據或研究結果出現問題。

對於期刊在約11年後重新審視個案並決定撤稿，推翻了11年前他們的總編輯的決定，研究團隊不同意這項追溯性的處理，並感到遺憾。