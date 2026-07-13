蔣方舟碩士論文被指9處與境外期刊重合　中國人大：撤銷碩士學位

曾被譽為「天才文學少女」的內地青年作家蔣方舟，其碩士論文涉嫌學術不端事件出現逆轉。中國人民大學稱接獲新線索後重新調查，認定蔣方舟碩士論文有9處與境外期刊論文文字重合且未標註引用，構成學術不端，決定撤銷其碩士學位。而在本月初，中國人民大學曾通報未發現蔣方舟學術不端行為。



曾被譽為內地「天才文學少女」的青年作家蔣方舟，被爆出涉嫌學術造假醜聞。（微博）

新線索指論文9處抄襲境外期刊

據《新華社》，中國人民大學13日晚發佈通報稱，接到新線索後，學校高度重視，立即組建由多位校內外知名專家參與的調查組，通過文獻溯源比對、依規問詢、聽取當事人申辯等，深入開展核查工作。

經核查，蔣方舟碩士學位論文有9處與境外某篇期刊論文存在文字重合，且相關內容未標註引用、未列明參考文獻。依據《高等學校預防與處理學術不端行為辦法》《中華人民共和國學位法》的相關規定，學校認定蔣方舟構成學術不端行為，並研究決定，撤銷其碩士學位。

中國人民大學表示，學校將以此為鑑，持續深化學風建設，優化論文質量管理，夯實學術道德教育，堅決維護學術規範的嚴肅性和權威性。

此前稱未發現學術不端行為 論文造假風波現反轉

據此前報道，曾被譽為「天才文學少女」的內地青年作家蔣方舟，被爆出涉嫌學術造假醜聞。7月3日，清華大學肖鷹教授在微博發文舉報蔣方舟碩士論文全面造假。他公開列出詳細表格，指蔣方舟在中國人民大學的文學專業碩士學位論文涉嫌嚴重造假、抄襲及編造，甚至質疑該論文是網絡購買的AI製作論文。

清華大學肖鷹教授公開舉報蔣方舟碩士論文造假。（微博截圖）

中國人民大學7月5日晚表示，經調查認定，該校2019屆碩士畢業生蔣方舟對論文註釋的重要性認知嚴重不足，其碩士學位論文部份註釋及個別文字表述存在學術不規範，但未發現存在學術不端行為。

依據相關規定，學校約談涉事學生導師，暫停其研究生招生資格一年；約談文學院黨政主要負責人，責令其限期整改；責令學位評定委員會文學藝術學分委員會提交書面整改報告，並切實進行整改。

公開信息顯示，蔣方舟曾被稱為天才文學少女，她1989年出生於湖北襄陽，7歲開始寫作，9歲出書、12歲成名，2008年獲清華大學破格錄取，曾是人民文學獎最年輕得主，更在23歲時出任《新周刊》副主編。今年3月，蔣方舟深陷抄襲醜聞，其多部作品更被指與卡繆（Albert Camus）、納博科夫（Vladimir Nabokov）等文學巨匠的作品有「異曲同工」之處。