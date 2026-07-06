中國人民大學：蔣方舟碩士論文經專家組調查　未發現學術不端行為

曾被譽為「天才文學少女」的內地青年作家蔣方舟，日前被舉報碩士論文造假，受到輿論關注。中國人民大學7月5日晚表示，經調查認定，該校2019屆碩士畢業生蔣方舟對論文註釋的重要性認知嚴重不足，其碩士學位論文部份註釋及個別文字表述存在學術不規範，但未發現存在學術不端行為。



曾被譽為內地「天才文學少女」的青年作家蔣方舟，被爆出涉嫌學術造假醜聞。（微博）

新華社報道，校方的情況通報稱，學校接到舉報後，迅速成立了由校內外8位該領域知名專家組成的專項調查組，並聘請知識產權法、行政法領域的法律專家全程參與、全程監督，保證調查過程和調查結果的合法性與公正性。

論文存在學術不規範 文學院等被責令整改

調查組通過調取被舉報人碩士學位論文、比對文獻資料、多次詢問被舉報人相關情況等方式，對舉報材料和被舉報人的說明材料進行逐一核查，組成調查結果報告。結果認定，蔣方舟碩士學位論文部份註釋及個別文字表述存在學術不規範。

依據相關規定，學校約談涉事學生導師，暫停其研究生招生資格一年；約談文學院黨政主要負責人，責令其限期整改；責令學位評定委員會文學藝術學分委員會提交書面整改報告，並切實進行整改。

中國人民大學表示，將舉一反三，壓實相關主體責任，進一步完善學位論文全過程質量管理和監控機制，嚴把學位論文質量關，全面提高人才自主培養質量。

蔣方舟曾被稱為天才文學少女。（蔣方舟微博）

公開信息顯示，蔣方舟曾被稱為天才文學少女，她1989年出生於湖北襄陽，7歲開始寫作，9歲出書、12歲成名，2008年獲清華大學破格錄取，曾是人民文學獎最年輕得主，更在23歲時出任《新周刊》副主編。今年3月，蔣方舟深陷抄襲醜聞，其多部作品更被指與卡繆（Albert Camus）、納博科夫（Vladimir Nabokov）等文學巨匠的作品有「異曲同工」之處。