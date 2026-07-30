足球盛會交通｜曼城等殺入啟德　九巴特別線一覽　有條一站到皇崗

啟德體育園主場館即將迎來兩項足球盛事，為配合盛事舉行及疏導完場人流，九巴宣布將於8月1日、5日及7日，開辦7條散場特別巴士路線，由宋皇臺道上落客區開出，直達全港多區及邊境口岸。其中路線SP12更提供「一站直達」新田皇巴站服務，方便內地球迷即晚經落馬洲管制站（皇崗口岸）返回深圳。



啟德體育園主場館將於8月迎來兩項足球盛事，為配合盛事舉行及疏導完場人流，九巴宣布將於8月1日、5日及7日，開辦7條散場特別巴士路線。（九巴提供）

啟德體育園主場館將於本周六8月1日、下周三8月5日及下周五8月7日舉辦「香港足球盛會（HKFF）2026」及「奧迪足球峰會2026」，8月1日上演曼城對國際米蘭、8月5日則由車路士與祖雲達斯對壘，8月5日登場的有拜仁慕尼黑與阿士東維拉。

九巴設7條特別線覆蓋港九新界

為應付賽事結束後的大批散場人潮，九巴指將特別規劃7條散場特別路線，所有路線均由位於宋皇臺道近啟德青年運動場的上落客區開出：

1. SP1（往觀塘及將軍澳）： 途經觀塘轉車站-觀塘市中心、秀茂坪、寶達轉車站、康盛花園、翠林、寶林、坑口，全程車費15.4元。



2. SP3（往荃灣及青衣）： 途經美孚轉車站、葵芳、葵興、石籬、石蔭、梨木樹、石園角、荃灣市中心、福來邨、青衣轉車站、青衣邨、長康、長青，全程車費25.6元。



3. SP5A（往屯門）： 途經屯門公路轉車站、豐景園、安定、友愛、屯門市中心、紅橋、兆康、寶田轉車站、良景、田景、大興、山景、龍門居、蝴蝶、湖景，全程車費28.4元。



4. SP6（往天水圍及元朗）： 途經大欖隧道轉車站、元點、元朗大馬路、天耀、天瑞、天恩、天澤，全程車費28.4元。



5. SP7（往大埔及上水）： 途經大老山隧道轉車站、白石角、廣福邨、大埔超級城、太和、華明、粉嶺站轉車站，全程車費25.6元。



6. SP10（往銅鑼灣、灣仔及中環）： 途經紅隧轉車站、銅鑼灣百德新街、灣仔、金鐘、中環置地廣場、中環街市，全程車費25.8元。



7. SP12：直達新田皇巴站，全程車費28.4元。



啟德體育園主場館將於8月迎來兩項足球盛事，為配合盛事舉行及疏導完場人流，九巴宣布將於8月1日、5日及7日，開辦7條散場特別巴士路線。（九巴提供）

設轉乘免費優惠 支援月票及旅客日票

九巴表示，路線SP1、SP3、SP5A、SP6及SP7均途經多個大型轉車站，乘客以同一張八達通卡或電子支付方式轉乘指定九巴路線，可享第二程免費轉乘優惠。

此外，「九巴月票」及「旅客日票」均適用於上述所有散場路線（包括SP10及SP12的九巴班次）。其中「旅客日票」更已涵蓋皇巴士車程，便利訪港內地旅客一票過境。九巴又指，屆時亦會加派人手於現場引導及協助球迷登車。

啟德體育園主場館將於8月迎來兩項足球盛事，為配合盛事舉行及疏導完場人流，九巴宣布將於8月1日、5日及7日，開辦7條散場特別巴士路線。（九巴提供）

至於入場交通，九巴提醒球迷可乘搭所有途經「香港盲人輔導會」巴士站、「九龍城碼頭」巴士總站或「九龍城轉車站」的九巴路線，下車後可步行直達啟德體育園。