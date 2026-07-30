法官陳嘉信最後上班日　判聲稱參加高級紅酒運送團販毒男12年4月

近日再涉司法抄襲的高等法院法官陳嘉信，早前按要求申請提早退休，並於本周五(31日)生效。陳官於退休前的工作天（30日），在高等法院處理最後一宗案件(HCCC262/2025)。該案涉及一名台灣男子把內有可卡因的紅酒，由馬來西亞吉隆坡帶到香港，承認串謀販毒罪，求情稱參加了高級紅酒運送團而惹上官非。陳官今在庭上表現輕鬆，就法律議題向辯方查問後並聽取求情，之後即時判刑，他考慮涉案毒品份量、案件涉及跨境元素等，最終判他監禁12年4個月。



被告苗祺宏(48歲)承認串謀販毒罪，控罪指他於2019年8月4日至8月8日，在其他地方和香港，和他人串謀非法販毒可卡因。

法官陳嘉信已申請提早退休，今處理他最後處理的審訊。（資料圖片）

被告苗祺宏承認串謀販運可卡因毒來港，在高等法院判囚12年4月。(黃浩謙攝)

本案為重審案件另兩被告經審訊脫罪

本案為重審案件，苗和洪大軒(25歲)和黃哲劭(30歲)，在首次審訊時被裁定販毒罪成，其中苗遭判囚入獄26年6個月。 3人其後上訴得直，案件需重審，並交由法官陳嘉信處理。苗在案件重審時，承認屬交替控罪的串謀販毒罪。洪大軒和黃哲劭經審訊後，於本周二被陪審團裁定販毒罪不成立。

辯方指苗參加了高級紅酒運送團

辯方替苗求情時指，苗的角色輕微，他參加了高級紅酒運送團，收取兩支內有可卡因的紅酒後，再帶到香港。辯方強調，苗只負責運送，屬最低級的角色，案中也沒有證顯示苗處理案中其他被告攜帶的紅酒。

重審時律政司新增交替性控罪

辯方續指，苗是次承認串謀販毒罪，希望可得到一般認罪的的3分1刑期扣減。法官陳嘉信則問，苗在首次審訊時否認控罪，為何在重審時承認控罪，可獲3分1刑期扣減。辯方回應指，首次審訊時沒有交替控罪，律政司在重審時則新增交替控罪。

陳官指案件涉跨國犯罪加刑1年

陳官判刑時則指，考慮涉案可卡因的份量為890克，量刑起點應為17年6個月，因本案涉及跨境元素，加刑1年。陳官亦因應苗於最早階段認罪，給予認罪的的3分1刑期扣減，最終判苗監禁12年4個月。

陳官已申請提早退休明日生效

陳官於2023年被揭司法抄襲，因而遭終審法院首席法官張舉能，及高等法院首席法官潘兆初嚴肅訓誡。惟近日上訴庭再揭陳官在2024年，仍有出現司法抄襲情況，其抄襲情況更達95%，令案件需作重審。

首席法官張舉能於本周一發聲明，指已正式要求陳嘉信提早退休，陳嘉信亦依照要求，上周五提出退休申請。張官基於公眾利益批准該項申請，由7月31日起生效。司法機構早前已回應稱，陳官未處理完畢案件，會調撥司法資源處理。